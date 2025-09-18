Лестничные площадки часто остаются без внимания. Эти промежуточные зоны между этажами кажутся слишком маленькими для мебели и одновременно слишком пустыми, чтобы просто оставлять их без декора. В результате они либо загромождаются, либо выглядят забытыми.

Но, как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, лестничная площадка – это вовсе не бесполезная площадь. С помощью нескольких правильных решений ее можно превратить в полноценный и стильный уголок, который дополнит интерьер дома. Что для этого следует сделать, рассказываем далее.

Как стильно оформить лестничную площадку дома?

Уютное место для отдыха

Лестничную площадку стоит рассматривать как пространство для отдыха. Это может быть небольшой уголок для чтения или удобное место для отдыха. Скамейка или диван из стильной ткани, мягкий плед и маленький боковой столик создадут атмосферу уюта. Завершить пространство помогут книги, картины или декоративные акценты, которые придадут индивидуальности.

Пространство для истории

Как демонстрирует @nestled.at.home, лестничная площадка может стать местом для предметов из прошлого: старинной консоли, семейного стула или зеркала с историей. Даже небольшая подборка фотографий способна сделать пространство более теплым. Такой подход помогает раскрыть характер дома и его жителей.

Коллекции и встроенные шкафы

Лестничная площадка – это прекрасное место, чтобы установить книжные полки или нишу для хранения. Это не только функционально, но и добавляет архитектурного интереса. Наполненные книгами или декоративными предметами полки создают ощущение продуманного пространства, а текстиль или обои на задней стенке полок помогут сделать акцент.

Освещение

Свет способен изменить атмосферу. Как демонстрирует @our_hanbury_hideaway, настенные или напольные бра с регулировкой яркости создадут теплую атмосферу и обеспечат практичность. В то же время, если добавить к пространству еще и зеркала, они помогут визуально расширить пространство, а декоративные светильники придадут характера.

Встроенные решения

Скамейка с ящиком для хранения или ниша с подушками может стать уютным местом для кофе или чтения. Такие элементы легко интегрировать в архитектуру, и они выглядят естественно.

Как ухаживать за лестницей дома?

Лестница дома – это не только о красоте, но и о функциональности, поэтому важно заботиться не только об их визуальном виде, но и о состоянии.

Особенно это важно делать, когда потрескивание и скрип ступенек становятся заметными. Это означает, что пришло время осмотреть свои лестницы, найти причину неисправностей и починить их, чтобы передвигаться по дому было приятно и комфортно.