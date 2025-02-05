Как пишет 24 Канал со ссылкой на Bob Vila, хотя этот звук не является признаком серьезной проблемы, его лучше устранить, пока он не стал сильнее, ведь скрип деревянной лестницы возникает из-за трения между их компонентами. Как решить эту проблему самостоятельно, рассказываем далее.

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Основные части лестницы

Перед тем как начать ремонт, важно понимать основные составляющие лестницы:

Проступи – горизонтальные поверхности, на которые мы наступаем.

Подступы – это вертикальное пространство между одной ступенькой и другой (высота проступей). Он может быть закрытым или открытым, в зависимости от стиля лестницы.

Стрингеры – боковые доски, поддерживающие лестницу.

Поручни – опоры для рук вдоль лестницы.

Балюстрады – столбы, которые поддерживают поручни.

Нос – выступающая часть проступи над подступом.

Как определить источник скрипа

Пройдитесь по лестнице, прислушиваясь к звукам. Обозначьте проблемные места кусочками ленты.

Встаньте в центр каждой скрипящей ступеньки и попробуйте слегка покачать ее вперед – назад и из стороны в сторону.

Если звук раздается спереди ступеньки – проблема в отсоединении проступи от подступенка. Если по бокам или сзади – проступь ослаблен на стрингере.

Как починить скрипучую лестницу: смотрите видео

Методы устранения скрипа

Для устранения скрипа ступенек существуют различные методы, в частности самостоятельно дома можно попробовать такие способы:

Использование смазки.

Заполнение щели между проступом и подступом графитовым порошком или тальком уменьшит трение и поможет избавиться от скрипа. Нанесите смазку и разотрите ее пальцем или тканью.

Фиксация винтами.

Если скрипит передняя часть ступеньки, просверлите три равномерно расположенные отверстия в проступе. Вкрутите в них винты, чтобы надежно закрепить проступь к подступенку. Замаскируйте винты древесным наполнителем.

Использование гвоздей

Если звук исходит из задней или боковой части ступеньки, просверлите два отверстия под углом 45°. Вбейте туда гвозди, чтобы надежно соединить проступь со стрингером. Закройте места ремонта шпаклевкой.