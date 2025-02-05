Як пише 24 Канал з посиланням на Bob Vila, хоча цей звук не є ознакою серйозної проблеми, його краще усунути, поки він не став сильнішим, адже скрип дерев’яних сходів виникає через тертя між їхніми компонентами. Як розв'язати цю проблему самотужки, розповідаємо далі.

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Основні частини сходів

Перед тим як розпочати ремонт, важливо розуміти основні складові сходів:

Проступи – горизонтальні поверхні, на які ми наступаємо.

Підступи – це вертикальний простір між однією сходинкою та іншою (висота проступів). Він може бути закритим або відкритим, залежно від стилю сходів.

Стрингери – бічні дошки, що підтримують сходи.

Поручні – опори для рук уздовж сходів.

Балюстради – стовпи, які підтримують поручні.

Ніс – виступаюча частина проступу над підступом.

Як визначити джерело скрипу

Пройдіться сходами, прислухаючись до звуків. Позначте проблемні місця шматочками стрічки.

Встаньте в центр кожної скрипучої сходинки та спробуйте злегка погойдувати її вперед – назад і з боку в бік.

Якщо звук лунає спереду сходинки – проблема у від'єднанні проступу від підступу. Якщо з боків або ззаду – проступ ослаблений на стрингері.

Як полагодити скрипучі сходи: дивіться відео

Методи усунення скрипу

Для усунення скрипу сходинок існують різні методи, зокрема самотужки вдома можна спробувати такі способи:

Використання мастила.

Заповнення щілини між проступом і підступом графітовим порошком або тальком зменшить тертя і допоможе позбутися скрипу. Нанесіть мастило та розітріть його пальцем або тканиною.

Фіксація гвинтами.

Якщо скрипить передня частина сходинки, просвердліть три рівномірно розташовані отвори у проступі. Вкрутіть у них гвинти, щоб надійно закріпити проступ до підступу. Замаскуйте гвинти деревним наповнювачем.

Використання цвяхів

Якщо звук походить із задньої або бічної частини сходинки, просвердліть два отвори під кутом 45°. Вбийте туди цвяхи, щоб надійно з'єднати проступ зі стрингером. Закрийте місця ремонту шпаклівкою.