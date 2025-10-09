Укр Рус
Дом Уютный дом Який колір вхідних дверей обрати, щоб не замінювати кожен рік
9 октября, 19:04
3

Какой цвет входной двери выбрать, чтобы не заменять каждый год

Алена Захарова
Основні тези
  • Эксперты рекомендуют избегать холодных серых, темно-синих, черных, пастельных, белых, желтых и неоновых оттенков для входных дверей, чтобы они не выглядели устаревшими.
  • В 2025 году трендовыми будут насыщенные тона, земные цвета и акценты, которые хорошо сочетаются с натуральными материалами, такие как глубокие синие, зеленые, теплые коричневые оттенки или изысканный черный.

Входные двери – это первое, что видит гость, поэтому именно они формируют первое впечатление о доме. Однако выбор цвета для них – дело не только вкуса, но и баланса между стилем, архитектурой и практичностью.

Эксперты издания Yahoo рассказали, каких оттенков лучше избегать, если хотите, чтобы ваш дом выглядел гармонично, передает 24 Канал.

Каких цветов избегать, чтобы двери не выглядели устаревшими?

  • Холодные серые и стальные оттенки 

Такие цвета могут выглядеть элегантно внутри современных интерьеров, но на входных дверях они часто создают впечатление "чужеродности".

Они не гармонируют с теплыми материалами – кирпичом, деревом или натуральным камнем,
– объяснил дизайнер из Вашингтона Кристофер Бутлиер.

  • Темно-синий и черный

Темные оттенки поглощают тепло, из-за чего двери расширяются и трескаются.

Такие цвета буквально перегреваются на солнце, а поверхность становится горячей на ощупь,
– предупредила дизайнер Карен Джермонд из Южной Каролины.

  • Пастельные цвета

Хотя они могут выглядеть мило, дизайнеры считают, что они "растворяют" вход и лишают его выразительности.


Какой цвет входной двери выбрать / Фото Africa Images

  • Белый – не всегда универсален

Белый цвет быстро загрязняется и теряет привлекательность.

Он выглядит четко только на фото, но в реальности – грязно и без индивидуальности,
– говорит дизайнер Брейди Фишер.

  • Желтый и неоновые оттенки

Яркий желтый дизайнеры называют "школьно-автобусным", а неоновые цвета – слишком резкими.

Какой трендовый цвет дверей в 2025 году?

  • Как пишет Pamela Lynn Interiors, в 2025 году среди трендов для цвета входных дверей растет интерес к насыщенных тонов, земных цветов и акцентов, которые хорошо сочетаются с натуральными материалами.
  • Вместо пастельных или слишком нейтральных оттенков дизайнеры рекомендуют обратиться к глубоким синим, зеленым, теплым коричневым оттенкам или даже изысканному черному.
  • Это обусловлено желанием создать контраст, но без чрезмерного эффекта, чтобы двери дополняли фасад, а не "выкрикивали" сами за себя.

Эксперты соглашаются: главное – не цвет, который сейчас в тренде, а тот, что подходит вашему дому. Цвет входной двери должен быть вневременным, создавать ощущение гостеприимства и подчеркивать характер дома.

