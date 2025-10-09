Эксперты издания Yahoo рассказали, каких оттенков лучше избегать, если хотите, чтобы ваш дом выглядел гармонично, передает 24 Канал.

Смотрите также "Это действительно гениально": женщина раскрыла хитрый способ, как хранить полотенца в чистоте и порядке

Каких цветов избегать, чтобы двери не выглядели устаревшими?

Холодные серые и стальные оттенки

Такие цвета могут выглядеть элегантно внутри современных интерьеров, но на входных дверях они часто создают впечатление "чужеродности".

Они не гармонируют с теплыми материалами – кирпичом, деревом или натуральным камнем,

– объяснил дизайнер из Вашингтона Кристофер Бутлиер.

Темно-синий и черный

Темные оттенки поглощают тепло, из-за чего двери расширяются и трескаются.

Такие цвета буквально перегреваются на солнце, а поверхность становится горячей на ощупь,

– предупредила дизайнер Карен Джермонд из Южной Каролины.

Пастельные цвета

Хотя они могут выглядеть мило, дизайнеры считают, что они "растворяют" вход и лишают его выразительности.



Какой цвет входной двери выбрать / Фото Africa Images

Белый – не всегда универсален

Белый цвет быстро загрязняется и теряет привлекательность.

Он выглядит четко только на фото, но в реальности – грязно и без индивидуальности,

– говорит дизайнер Брейди Фишер.

Желтый и неоновые оттенки

Яркий желтый дизайнеры называют "школьно-автобусным", а неоновые цвета – слишком резкими.

Какой трендовый цвет дверей в 2025 году?

Как пишет Pamela Lynn Interiors, в 2025 году среди трендов для цвета входных дверей растет интерес к насыщенных тонов, земных цветов и акцентов , которые хорошо сочетаются с натуральными материалами.

, которые хорошо сочетаются с натуральными материалами. Вместо пастельных или слишком нейтральных оттенков дизайнеры рекомендуют обратиться к глубоким синим, зеленым, теплым коричневым оттенкам или даже изысканному черному.

Это обусловлено желанием создать контраст, но без чрезмерного эффекта, чтобы двери дополняли фасад, а не "выкрикивали" сами за себя.

Эксперты соглашаются: главное – не цвет, который сейчас в тренде, а тот, что подходит вашему дому. Цвет входной двери должен быть вневременным, создавать ощущение гостеприимства и подчеркивать характер дома.

Какие ошибки в дизайне портят впечатление о крыльце?