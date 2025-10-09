Эксперты издания Yahoo рассказали, каких оттенков лучше избегать, если хотите, чтобы ваш дом выглядел гармонично, передает 24 Канал.
Каких цветов избегать, чтобы двери не выглядели устаревшими?
- Холодные серые и стальные оттенки
Такие цвета могут выглядеть элегантно внутри современных интерьеров, но на входных дверях они часто создают впечатление "чужеродности".
Они не гармонируют с теплыми материалами – кирпичом, деревом или натуральным камнем,
– объяснил дизайнер из Вашингтона Кристофер Бутлиер.
- Темно-синий и черный
Темные оттенки поглощают тепло, из-за чего двери расширяются и трескаются.
Такие цвета буквально перегреваются на солнце, а поверхность становится горячей на ощупь,
– предупредила дизайнер Карен Джермонд из Южной Каролины.
- Пастельные цвета
Хотя они могут выглядеть мило, дизайнеры считают, что они "растворяют" вход и лишают его выразительности.
Какой цвет входной двери выбрать / Фото Africa Images
- Белый – не всегда универсален
Белый цвет быстро загрязняется и теряет привлекательность.
Он выглядит четко только на фото, но в реальности – грязно и без индивидуальности,
– говорит дизайнер Брейди Фишер.
- Желтый и неоновые оттенки
Яркий желтый дизайнеры называют "школьно-автобусным", а неоновые цвета – слишком резкими.
Какой трендовый цвет дверей в 2025 году?
- Как пишет Pamela Lynn Interiors, в 2025 году среди трендов для цвета входных дверей растет интерес к насыщенных тонов, земных цветов и акцентов, которые хорошо сочетаются с натуральными материалами.
- Вместо пастельных или слишком нейтральных оттенков дизайнеры рекомендуют обратиться к глубоким синим, зеленым, теплым коричневым оттенкам или даже изысканному черному.
- Это обусловлено желанием создать контраст, но без чрезмерного эффекта, чтобы двери дополняли фасад, а не "выкрикивали" сами за себя.
Эксперты соглашаются: главное – не цвет, который сейчас в тренде, а тот, что подходит вашему дому. Цвет входной двери должен быть вневременным, создавать ощущение гостеприимства и подчеркивать характер дома.
Какие ошибки в дизайне портят впечатление о крыльце?
- Ранее мы писали, что веранда может потерять привлекательность из-за большого количества белого цвета, недостаточное освещение, отсутствие растений, избыток праздничного декора и избыток мебели.
- Простые советы для улучшения веранды включают добавление цвета к двери, заметный номер дома, уличные коврики, ландшафтный дизайн, умное освещение, цветные лестницы и обновление портика.