Експерти видання Yahoo розповіли, яких відтінків краще уникати, якщо хочете, щоб ваш будинок виглядав гармонійно, передає 24 Канал.

Яких кольорів уникати, щоб двері не виглядали застарілими?

Холодні сірі та сталеві відтінки

Такі кольори можуть виглядати елегантно всередині сучасних інтер'єрів, але на вхідних дверях вони часто створюють враження "чужості".

Вони не гармонують із теплими матеріалами – цеглою, деревом чи натуральним каменем,

– пояснив дизайнер із Вашингтона Крістофер Бутлієр.

Темно-синій і чорний

Темні відтінки поглинають тепло, через що двері розширюються і тріскаються.

Такі кольори буквально перегріваються на сонці, а поверхня стає гарячою на дотик,

– попередила дизайнерка Карен Джермонд із Південної Кароліни.

Пастельні кольори

Хоча вони можуть виглядати мило, дизайнери вважають, що вони "розчиняють" вхід і позбавляють його виразності.



Який колір вхідних дверей обрати / Фото Africa Images

Білий – не завжди універсальний

Білий колір швидко забруднюється і втрачає привабливість.

Він виглядає чітко лише на фото, але в реальності – брудно та без індивідуальності,

– каже дизайнерка Брейді Фішер.

Жовтий і неонові відтінки

Яскравий жовтий дизайнери називають "шкільно-автобусним", а неонові кольори – надто різкими.

Який трендовий колір дверей у 2025 році?

Як пише Pamela Lynn Interiors, у 2025 році серед трендів для кольору вхідних дверей зростає інтерес до насичених тонів, земних кольорів та акцентів , які добре поєднуються з натуральними матеріалами.

Замість пастельних чи надто нейтральних відтінків дизайнери рекомендують звернутися до глибоких синіх, зелених, теплих коричневих відтінків або навіть вишуканого чорного.

Це зумовлено бажанням створити контраст, але без надмірного ефекту, щоб двері доповнювали фасад, а не "вигукували" самі за себе.

Експерти погоджуються: головне – не колір, який зараз у тренді, а той, що пасує вашому дому. Колір вхідних дверей має бути позачасовим, створювати відчуття гостинності й підкреслювати характер будинку.

