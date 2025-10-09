Експерти видання Yahoo розповіли, яких відтінків краще уникати, якщо хочете, щоб ваш будинок виглядав гармонійно, передає 24 Канал.

Яких кольорів уникати, щоб двері не виглядали застарілими?

  • Холодні сірі та сталеві відтінки

Такі кольори можуть виглядати елегантно всередині сучасних інтер'єрів, але на вхідних дверях вони часто створюють враження "чужості".

Вони не гармонують із теплими матеріалами – цеглою, деревом чи натуральним каменем,
– пояснив дизайнер із Вашингтона Крістофер Бутлієр.

  • Темно-синій і чорний

Темні відтінки поглинають тепло, через що двері розширюються і тріскаються.

Такі кольори буквально перегріваються на сонці, а поверхня стає гарячою на дотик,
– попередила дизайнерка Карен Джермонд із Південної Кароліни.

  • Пастельні кольори

Хоча вони можуть виглядати мило, дизайнери вважають, що вони "розчиняють" вхід і позбавляють його виразності.


Який колір вхідних дверей обрати / Фото Africa Images

  • Білий – не завжди універсальний

Білий колір швидко забруднюється і втрачає привабливість.

Він виглядає чітко лише на фото, але в реальності – брудно та без індивідуальності,
– каже дизайнерка Брейді Фішер.

  • Жовтий і неонові відтінки

Яскравий жовтий дизайнери називають "шкільно-автобусним", а неонові кольори – надто різкими.

Який трендовий колір дверей у 2025 році?

  • Як пише Pamela Lynn Interiors, у 2025 році серед трендів для кольору вхідних дверей зростає інтерес до насичених тонів, земних кольорів та акцентів, які добре поєднуються з натуральними матеріалами.

  • Замість пастельних чи надто нейтральних відтінків дизайнери рекомендують звернутися до глибоких синіх, зелених, теплих коричневих відтінків або навіть вишуканого чорного.

  • Це зумовлено бажанням створити контраст, але без надмірного ефекту, щоб двері доповнювали фасад, а не "вигукували" самі за себе.

Експерти погоджуються: головне – не колір, який зараз у тренді, а той, що пасує вашому дому. Колір вхідних дверей має бути позачасовим, створювати відчуття гостинності й підкреслювати характер будинку.

Які помилки у дизайні псують враження про ґанок?

  • Раніше ми писали, що веранда може втратити привабливість через забагато білого кольору, недостатнє освітлення, відсутність рослин, надмір святкового декору та надлишок меблів.

  • Прості поради для покращення веранди включають додавання кольору до дверей, помітний номер будинку, вуличні килимки, ландшафтний дизайн, розумне освітлення, кольорові сходи та оновлення портика.