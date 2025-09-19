В Малибу выставили на продажу роскошный просторный дом. Построенный в 2025 году, он стоит 44 миллиона долларов и способен выдержать все возможные природные катаклизмы: от торнадо до цунами.

Поместье занимает примерно 2 800 метров квадратных территории и расположено на скале с видом на океан. На его строительство ушло более 5 500 кубометров сверхпрочного бетона. Такого количества материала хватило, чтобы полностью построить несколько многоэтажных домов, передает 24 Канал со ссылкой на Realtor.com и Yahoo.

Как выглядит самый прочный дом в Малибу?

Несмотря на внешнюю мощность и бетонную оболочку, интерьер дома воплощает элегантность и изысканность. Его спроектировал известный архитектор Крис Халлидей, которого поклонники называют "Архитектором Бога".

Дом имеет 10 спален и 20 ванных комнат, а также множество других роскошных удобств и дизайнерских решений: от натурального камня до японских водоемов с карпами.

Попадая внутрь дома, гости видят идеальное сочетание камня и стекла, сквозь которое щедро проходит естественный свет. Вход начинается через вторые ворота к тихому дзен-дворику и каменной тропинке, открывая интерьеры, где стекло от пола до потолка растворяет границу между домом и горизонтом.

В гостиной размещены несколько зон для сидения и уютный камин. Кухня оборудована современной техникой из нержавеющей стали, каменными столешницами, большим островом. Она может вместить до 200 гостей. Ванные комнаты облицованы мрамором и натуральным камнем. В главной спальне размещены огромная кровать, диван, стеклянная дверь с выходом на террасу над океаном, собственное джакузи, камин, зона отдыха и ванна в стиле спа.

В поместье также охватывает:

кинотеатр;

полноценное спа, холодная купель, сауна, массажные кабинеты и современный спортзал;

ночной клуб, гостевые апартаменты, подземный гараж на 10 авто;

53-метровый многоуровневый бассейн из камня, баром в воде; углубленным лаунжем и панорамным окном, сливающимся с горизонтом Тихого океана;

японские сады, водопады, зоны для медитации, тропинки среди воды;

подвесные лежаки, круглый очаг, открытые дворики.

Каждая деталь, вплоть до мраморных туалетов, спроектирована как произведение искусства.

Тот самый дом-крепость в Малибу / Фото Realtor.com

Где живет создатель ChatGPT?

Сэм Альтман продает свое имение на Гавайях за 49 миллионов долларов.

Имение охватывает главный дом, гостевой дом и пляжный бунгало с 10 спальнями, 11,5 ванными комнатами, бассейном, спортивной площадкой и кинотеатром.