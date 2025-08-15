Неприметный снаружи дом удивил сеть изысканным интерьером. Традиционный дом с террасой внутри выглядит как самый настоящий королевский дворец.

Что самое удивительное, такой интерьер создавали супруги в течение десятков лет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Wales Online.

Интересно Дом мечты своими руками: как превратить старую хижину в Карпатах в стильную сказку с Pinterest

Как супруги создали королевский дворец в обычном доме?

В Суонсе, Великобритании, существует необычный дом. Внешне традиционный дом с террасой имеет необычный интерьер, который напоминает настоящий королевский дворец.

Так, супруги Ройстон Джонс и Фиона Грей более 27 лет создавали уголок мечты. Когда в молодые годы пара только приобрела дом и переехала в него, то там оставались только панельные двери, некоторые элементы интерьера и декоративные вещи. Тогда молодая пара решила украсить скучный дом и добавить ему красок.



Супруги, которые создали изысканный дом / Фото John Myers

Сейчас дом является воплощением изящества. Декоративные элементы на стенах, изысканная лепнина и произведения искусства будто переносят в королевский дворец.

Ройтон и Фиона – художники, поэтому создавали все собственными руками. Мужчина постоянно увлекался огромными имениями, любил архитектуру и был сторонником неоклассических усадеб 1760 – 1800 годов.

Каждая комната имеет уникальный потолок и роспись, а лепнина очаровывает посетителей с первой секунды. Однако такая работа и очень кропотливая. Ройстон отметил, что изящный потолок планируется с математической точностью, а каждый элемент должен стоять на своем месте, не отклоняясь ни на дюйм.

Королевский дизайн интерьера – больше в галерее

Супруги признаются, что посетители их дома всегда зачарованно рассматривают узоры на потолке и стенах. Некоторые даже не могут поверить в то, что это сделали собственноручно.

К слову, в Британии пара во время ремонта во время ремонта нашла нацистский бункер. Он был скрыт под слоем земли во дворе.