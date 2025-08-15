Снаружи обычный дом, а внутри – королевский дворец: необычный дом очаровал сеть
- Внешне неприметный дом в Суонсе, Великобритания, имеет интерьер, напоминающий королевский дворец. Изысканный дизайн создали супруги Ройстон Джонс и Фиона Грей.
- Интерьер дома включает уникальные потолки и росписи, изящную лепнину и декоративные элементы, которые поражают посетителей своим мастерством.
Неприметный снаружи дом удивил сеть изысканным интерьером. Традиционный дом с террасой внутри выглядит как самый настоящий королевский дворец.
Что самое удивительное, такой интерьер создавали супруги в течение десятков лет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Wales Online.
Как супруги создали королевский дворец в обычном доме?
В Суонсе, Великобритании, существует необычный дом. Внешне традиционный дом с террасой имеет необычный интерьер, который напоминает настоящий королевский дворец.
Так, супруги Ройстон Джонс и Фиона Грей более 27 лет создавали уголок мечты. Когда в молодые годы пара только приобрела дом и переехала в него, то там оставались только панельные двери, некоторые элементы интерьера и декоративные вещи. Тогда молодая пара решила украсить скучный дом и добавить ему красок.
Супруги, которые создали изысканный дом / Фото John Myers
Сейчас дом является воплощением изящества. Декоративные элементы на стенах, изысканная лепнина и произведения искусства будто переносят в королевский дворец.
Ройтон и Фиона – художники, поэтому создавали все собственными руками. Мужчина постоянно увлекался огромными имениями, любил архитектуру и был сторонником неоклассических усадеб 1760 – 1800 годов.
Каждая комната имеет уникальный потолок и роспись, а лепнина очаровывает посетителей с первой секунды. Однако такая работа и очень кропотливая. Ройстон отметил, что изящный потолок планируется с математической точностью, а каждый элемент должен стоять на своем месте, не отклоняясь ни на дюйм.
Супруги признаются, что посетители их дома всегда зачарованно рассматривают узоры на потолке и стенах. Некоторые даже не могут поверить в то, что это сделали собственноручно.
Супруги признаются, что посетители их дома всегда зачарованно рассматривают узоры на потолке и стенах. Некоторые даже не могут поверить в то, что это сделали собственноручно.