Непримітний ззовні будинок здивував мережу вишуканим інтер'єром. Традиційний будинок з терасою всередині виглядає як справжнісінький королівський палац.

Що найдивовижніше, такий інтер'єр створювало подружжя протягом десятків років. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Wales Online.

Цікаво Дім мрії своїми руками: як перетворити стару хатину у Карпатах на стильну казку з Pinterest

Як подружжя створило королівський палац у звичайному будинку?

У Суонсі, Великій Британії, існує незвичайний будинок. Ззовні традиційний будинок з терасою має незвичайний інтер'єр, який нагадує справжній королівський палац.

Так, подружжя Ройстона Джонса та Фіони Грей понад 27 років створювало куточок мрії. Коли в молоді роки пара лише придбала дім та переїхала у нього, то там залишалися лише панельні двері, деякі елементи інтер'єру та декоративні речі. Тоді молода пара вирішила прикрасити нудний будинок та додати йому барв.



Подружжя, яке створило вишуканий будинок / Фото John Myers

Нині дім є втіленням витонченості. Декоративні елементи на стінах, вишукана ліпнина та витвори мистецтва ніби переносять у королівський палац.

Ройтон і Фіона – художники, тому створювали все власними руками. Чоловік постійно захоплювався величезними маєтками, полюбляв архітектуру та був прихильником неокласичних садиб 1760 – 1800 років.

Кожна кімната має унікальну стелю та розпис, а ліпнина зачаровує відвідувачів з першої секунди. Однак така робота і дуже кропітка. Ройстон наголосив, що витончена стеля планується з математичною точністю, а кожен елемент має стояти на своєму місці, не відхиляючись ні на дюйм.

Королівський дизайн інтер'єру – більше у галереї

Подружжя зізнається, що відвідувачі їхнього дому зажди зачаровано розглядають візерунки на стелі та стінах. Дехто навіть не може повірити у те, що це зробили власноруч.

До слова, у Британії пара під час ремонту знайшла нацистський бункер. Він був прихований під шаром землі на подвір'ї.