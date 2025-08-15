Що найдивовижніше, такий інтер'єр створювало подружжя протягом десятків років. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Wales Online.

Як подружжя створило королівський палац у звичайному будинку?

У Суонсі, Великій Британії, існує незвичайний будинок. Ззовні традиційний будинок з терасою має незвичайний інтер'єр, який нагадує справжній королівський палац.

Так, подружжя Ройстона Джонса та Фіони Грей понад 27 років створювало куточок мрії. Коли в молоді роки пара лише придбала дім та переїхала у нього, то там залишалися лише панельні двері, деякі елементи інтер'єру та декоративні речі. Тоді молода пара вирішила прикрасити нудний будинок та додати йому барв.

Подружжя, яке створило вишуканий будинок
Подружжя, яке створило вишуканий будинок / Фото John Myers

Нині дім є втіленням витонченості. Декоративні елементи на стінах, вишукана ліпнина та витвори мистецтва ніби переносять у королівський палац.

Ройтон і Фіона – художники, тому створювали все власними руками. Чоловік постійно захоплювався величезними маєтками, полюбляв архітектуру та був прихильником неокласичних садиб 1760 – 1800 років.

Кожна кімната має унікальну стелю та розпис, а ліпнина зачаровує відвідувачів з першої секунди. Однак така робота і дуже кропітка. Ройстон наголосив, що витончена стеля планується з математичною точністю, а кожен елемент має стояти на своєму місці, не відхиляючись ні на дюйм.

Королівський дизайн інтер'єру – більше у галереї

Подружжя зізнається, що відвідувачі їхнього дому зажди зачаровано розглядають візерунки на стелі та стінах. Дехто навіть не може повірити у те, що це зробили власноруч.

До слова, у Британії пара під час ремонту знайшла нацистський бункер. Він був прихований під шаром землі на подвір'ї.