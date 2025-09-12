Умный дизайн не обязательно должен быть сложным. Это ярко доказывает ретро-гостиная Дженнифер Энистон.

Дизайн этой комнаты, создан известным Стивеном Шедли, является настоящим чествованием шарма середины 20 века: здесь и элегантные деревянные панели, и выразительные арт-объекты, и мозаичная лампа. Впрочем, среди всей этой красоты легко проглядеть хитрое "разговорное зонирование" от Дженнифер – одну из самых продуманных деталей ее гостиной, передает 24 Канал со ссылкой на House and gardens.

Как Энистон разумно зонировала пространство гостиной?

"Разговорное зонирование" – это баланс: правильная дистанция между сиденьями, отсутствие барьеров для зрительного контакта, использование мягких текстур для ощущения теплоты и комфорта.

Актриса разместила диван и кресла так, чтобы было удобно общаться (а не смотреть на телевизор или колонку, например).

Гостиная Энистон: смотрите фото

Вращающиеся кресла в гостиной Энистон приносят в пространство и стиль, и функциональность. Их способность вращаться делает их идеальными для открытых планировок, обеспечивая легкое взаимодействие между различными зонами комнаты. Благодаря скульптурному виду они становятся привлекательным акцентом, сочетая комфорт и практичность.

Вместо кресел можно использовать еще один диван.

Расположение двух диванов напротив друг друга с журнальным столиком посередине создаст атмосферу одновременно интимности и открытости. Такая композиция способствует легкому диалогу, сохраняя при этом непринужденность и уют.

В чем особенность гостиной Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса?

В своем нью-йоркском доме звездные супруги создали пространство, что будет в тренде и через 100 лет. Секрет интерьера – в гармоничном сочетании дерева, камня, льна и металлических акцентов, формирующих стильное и одновременно комфортное пространство.