После покупки своего дома в Бель-Эйр актриса пригласила любимого дизайнера Голливуда Стивена Шедли, чтобы он воплотил "проект его жизни". Все помещение сочетает в себе изысканность и роскошь, черпая вдохновение в восточноазиатской эстетике пятизвездочного йога-курорта. И именно японский сад Дженнифер с лаунж-зоной иллюстрирует эту философию лучше всего, передает 24 Канал со ссылкой на The Homes and gardens.

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Чем особенна садовая зона в доме Энистон?

Хотя декорирование золотом – дело рискованное, эта лаунж-зона сохраняет идеальный баланс. Шедли ввел золотой цвет через текстуры – диван и подушки, которые особенно красивыми выдаются в вечернем освещении. Он не перестарался, использовал золото как акцент, подчеркивающий темную древесину вокруг зоны отдыха. Риск был оправдан.

Садовая лаунж-зона Энистон: смотрите фото

Золото может перевесить интерьер, если его много, поэтому лучше использовать небольшие вкрапления.

Дизайнеры советуют начать с декоративных подушек с золотым оттенком, которые прекрасно смотрятся рядом с зеленью и плетеной мебелью. А еще можно добавить золотую фурнитуру – например, матовые светильники цвета золота, которые красиво светятся после захода солнца.