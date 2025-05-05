Актриса "Друзей" больше всего ассоциируется с квартирой ее героини на Манхэттене, но в реальной жизни ее коллекция домов еще более знаковая, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.
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"Драгоценная жемчужина", Лос-Анджелес
Во время взлета популярности сериала "Друзья", Дженнифер арендовала дом под названием Crown Jewel (Драгоценная жемчужина), который расположен над Лорел-Каньоном в Лос-Анджелесе.
Как выглядит "Драгоценная жемчужина": смотрите видео
Комплекс из четырех зданий, построен в 1936 году, олицетворяет калифорнийскую непринужденную эстетику - от мягкой нейтральной цветовой палитры до уникального бассейна и зоны для вечеринок на открытом воздухе. В этом доме жили и другие звезды, в частности оператор Нестор Альмендрос и актер Бич Дикерсон.
Внутри поместья: смотрите фото
Усадьба в нормандском стиле, Беверли-Хиллз
После женитьбы с Брэдом Питтом Дженнифер вместе с мужем приобрела поместье за 12,5 миллиона долларов, спроектированное архитектором Эдвином Уоллесом Неффом.
Французский стиль дома 1930-х годов стал полотном для дизайнерских экспериментов пары. Они три года перестраивали дом: добавили теннисный корт, бар в стиле паба (с аутентичным полом из французского шато), кинозал и гостевой дом. После развода в 2005 году дом продали за 28 миллионов долларов.
Где жила Энистон с Питтом: смотрите видео
Дом у пляжа, Малибу
Дженнифер некоторое время арендовала уютное бунгало на берегу океана в Малибу - как проявление ее любви к калифорнийскому побережью. В комментарии журналистам она вспоминала, что сначала дом казался ей "темным и угнетающим", но "быстрый ремонт" превратил его в уютное убежище.
Фото Alamy Stock Photo
Пентхаус в Вест-Виллидж, Нью-Йорк
Портфолио недвижимости Энистон почти полностью сосредоточено на Западном побережье, за исключением двух кондоминиумов в Вест-Виллидж (на 17-м и 18-м этажах), которые она приобрела в 2011 году за 7 миллионов долларов.
Актриса планировала объединить квартиры в просторное помещение площадью 186 квадратных метров, но продала их уже через год - якобы из-за опасений относительно приватности, связанной с папарацци. В 2022 году квартиру приобрел Энди Коэн, который до сих пор там живет.
Какой внутри пентхаус: смотрите фото
Поместье в Бель-Эйр
Поместье Дженнифер в Бель-Эйр, создано легендарным архитектором А. Куинси Джонсом, имеет элегантный деревянный фасад и выразительную модернистскую эстетику.
Интерьеры, оформленные дизайнером Стивеном Шедли, вместе с японским садом впечатляют не меньше. Внутри пространство декорировано в стиле середины ХХ века, с гармоничным сочетанием интерьера и экстерьера.
Ванная комната в саду является примером этого подхода. Ее внешнее пространство является продолжением дома, а ванная – идеальное место, из которого можно любоваться окружающим пейзажем и размышлять над его смыслом, именно так, как это задумал ландшафтный дизайнер Марчелло Виллано.
Дом в тосканском стиле, Монтесито
Хотя Дженнифер сохранила свою резиденцию в Бель-Эйр, недавно она приобрела фермерский дом в Монтесито - непосредственно у Опры Уинфри. Таким образом она присоединилась к элитному сообществу звезд, которые живут в этом эксклюзивном городке. Соседями актрисы стали Ариана Гранде, Гвинет Пэлтроу и Меган Маркл.
О доме известно немного, но он расположен недалеко от океана, с видом на горы, террасами и озелененными садами.