Акторка "Друзів" найбільше асоціюється з квартирою її героїні на Мангеттені, але в реальному житті її колекція будинків ще більш знакова, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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"Коштовна перлина", Лос-Анджелес

Під час злету популярності серіалу "Друзі", Дженніфер орендувала будинок під назвою Crown Jewel (Коштовна перлина), який розташований над Лорел-Каньйоном у Лос-Анджелесі.

Який вигляд має "Коштовна перлина": дивіться відео

Комплекс із чотирьох будівель, зведений у 1936 році, уособлює каліфорнійську невимушену естетику — від м'якої нейтральної кольорової палітри до унікального басейну та зони для вечірок на відкритому повітрі. У цьому будинку жили й інші зірки, зокрема оператор Нестор Альмендрос і актор Біч Дікерсон.

Всередині маєтку: дивіться фото

Садиба в нормандському стилі, Беверлі-Гіллз

Після одруження з Бредом Піттом Дженніфер разом із чоловіком придбала маєток за 12,5 мільйона доларів, спроєктований архітектором Едвіном Воллесом Неффом.

Французький стиль будинку 1930-х років став полотном для дизайнерських експериментів пари. Вони три роки перебудовували оселю: додали тенісний корт, бар у стилі пабу (з автентичною підлогою з французького шато), кінозал та гостьовий будинок. Після розлучення в 2005 році будинок продали за 28 мільйонів доларів.

Де мешкала Еністон з Піттом: дивіться відео

Будинок біля пляжу, Малібу

Дженніфер певний час орендувала затишне бунгало на березі океану в Малібу — як вияв її любові до каліфорнійського узбережжя. У коментарі журналістам вона згадувала, що спершу будинок здавався їй "темним і гнітючим", але "швидкий ремонт" перетворив його на затишний притулок.

Фото Alamy Stock Photo

Пентхаус у Вест-Віллідж, Нью-Йорк

Портфоліо нерухомості Еністон майже повністю зосереджене на Західному узбережжі, за винятком двох кондомініумів у Вест-Віллідж (на 17-му та 18-му поверхах), які вона придбала у 2011 році за 7 мільйонів доларів.

Акторка планувала об'єднати квартири у просторе помешкання площею 186 квадратних метрів, але продала їх уже через рік — нібито через побоювання щодо приватності, пов'язаної з папараці. У 2022 році квартиру придбав Енді Коен, який і досі там мешкає.

Який всередині пентхаус: дивіться фото

Маєток у Бель-Ейр

Маєток Дженніфер у Бель-Ейр, створений легендарним архітектором А. Квінсі Джонсом, має елегантний дерев'яний фасад і виразну модерністську естетику.

Інтер'єри, оформлені дизайнером Стівеном Шедлі, разом із японським садом вражають не менше. Усередині простір декорований у стилі середини ХХ століття, з гармонійним поєднанням інтер'єру й екстер'єру.

Ванна кімната в саду є прикладом цього підходу. Її зовнішній простір є продовженням будинку, а ванна – ідеальне місце, з якого можна милуватися навколишнім краєвидом і розмірковувати над його змістом, саме так, як це задумав ландшафтний дизайнер Марчелло Віллано.

Будинок у тосканському стилі, Монтесіто

Хоча Дженніфер зберегла свою резиденцію в Бель-Ейр, нещодавно вона придбала фермерський будинок у Монтесіто — безпосередньо в Опри Вінфрі. Таким чином вона приєдналася до елітного товариства зірок, які мешкають у цьому ексклюзивному містечку. Сусідами акторки стали Аріана Ґранде, Ґвінет Пелтроу та Меґан Маркл.

Про будинок відомо небагато, але він розташований недалеко від океану, з видом на гори, терасами та озелененими садами.