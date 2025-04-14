Спальня Дженнифер Энистон создана голливудским дизайнером Стивеном Шедли. Ее основной изюминкой является кровать, расположенная на грецком пьедестале и приподнятая над полом на ковровой платформе, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

Смотрите также Золотая стена создала "вау-эффект": известная теннисистка поразила дизайном ванной комнаты

Как создать спальню по примеру Энистон

Также в пространстве есть лампы, спроектированные дизайнером Джеймсом Монтемом и роскошные постельные принадлежности. Хотя спальня Дженнифер Энистон является уникальной, создать похожую элегантную атмосферу в собственной спальне вполне возможно.

Как выглядит спальня Энистон: смотрите фото

Чтобы достичь вида "тихой роскоши" в спальне, ключевое значение имеет высококачественное постельное белье. Оно не только стильное и элегантное, но и комфортное для сна.

После оформления кровати добавьте в пространство декоративные акценты с богатыми текстурами. Подумайте о овечьих ковриках, кашемировые пледы, а также элементы на прикроватных тумбах, например, стопки дизайнерских книг и сдержанные вазы с цветами и зеленью.

Эксперты также рекомендуют украшать комнату антиквариатом или симметричными лампами, или большей мебелью, такой как прикроватные тумбочки или комоды.