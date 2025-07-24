Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

Смотрите также "Разжег" дискуссию и разделил мнения дизайнеров: противоречивый декор каминной полки Евы Мендес

Как выглядит сад Памелы Андерсон?

Недавно в инстаграме Памела показала свой уютный задний двор возле дома. Она разместила фото, на котором присела на деревянной дорожке, ведущей от перголы.

Позади видно набор из четырех кованых зеленых стульев и стола, которые создают аккуратную, теплую и приятную атмосферу. Изящные изогнутые фонари вдоль дорожки освещают светлую деревянную тропу, подчеркивая аккуратный сад.

Особое внимание привлекает кованая мебель в саду Памелы. Их дизайн и зеленый оттенок гармонично вписываются в пространство, придавая естественного продолжения лиан и зелени. Эта мебель идеально дополняет строгие линии классической перголы, создавая совершенный образ.