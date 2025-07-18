Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

Смотрите также Являются лидерами в дизайне 2025 года и будут популярными дальше: 5 самых трендовых узоров

Какие уличные стулья выбрала Дакота Джонсон?

Дакота Джонсон улучшила эстетику своего открытого пространства, разместив там белые сетчатые стулья вблизи прекрасного бассейна. На фото актриса наслаждается моментом отдыха на паре элегантных изогнутых стульев, создающих стильную и современную атмосферу на ее заднем дворе.

К тому же, эксперты говорят, что такой вид стульев доминирует в тенденциях уличной мебели в 2025 году.

Изогнутая мебель стала очень популярной в интерьерах, и сейчас мы видим, как эта тенденция влияет на их размещение и на свежем воздухе, поскольку изогнутая садовая мебель пользуется спросом,

– объясняет Шелли Кокрейн, эксперт по дизайну в Furniture Village.

Дизайн мебели, характеризующийся изгибами в сочетании с железной сеткой, напоминает современную эстетику середины века, которая сейчас в моде, пишут в издании.

По состоянию на 2025 год популярность изогнутой уличной мебели продолжает расти, поскольку она отражает естественный поток и ритм окружающей среды, о чем говорят специалисты. Кроме того, такая мебель создает атмосферу настоящей гостиной под открытым небом.