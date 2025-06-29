Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

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Бассейн Дакоты Джонсон

Бассейн расположен рядом с современным деревянным домом. Безусловно зона бассейна сразу бросается в глаза. Длинный, узкий, каменистый бассейн сбоку дома актрисы – это мастер-класс по изящному скандинавскому дизайну.

Впечатляет и дизайнерский выбор Дакоты для внутреннего дворика у бассейна. В частности, впечатляет идея патио возле бассейна и то, что возле ее современного дома он похож на ров.

Использование натуральных материалов значительно повышает эстетическую привлекательность бассейна. Его сочетание с травой создает атмосферу, подобную лагуне.

Гармоничное сочетание камня и травы создает прохладную, привлекательную цветовую палитру, которая способствует общему уюту пространства. Кроме того, расположение бассейна на уровне земли создает впечатление настоящего водоема.