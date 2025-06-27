Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

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Как Марго Робби обустроила офис

Корпоративная среда создает комфортную атмосферу домашнего офиса, что характеризуется разнообразными текстурами и изогнутой мебелью. Хотя интерьеры офиса выполнены в эклектичном стиле, неизменным элементом является преимущественное использование коричневого цвета.

Этот оттенок в офисе Марго Робби представлен в различных формах, включая коричневый ковер в клетку, коричневый стол и песочные оттенки, вносящие свой вклад в общую эстетику.

Несмотря на иногда негативное восприятие, коричневый цвет станет ведущим цветовым трендом в 2025 году. По словам специалистов, когда-то коричневый цвет считался старомодным и устаревшим, но сейчас его популярность в дизайне интерьера растет благодаря его универсальности.

Так, этот цвет гармонично смотрится как в традиционных, так и в современных интерьерах, и хорошо сочетается с широким спектром цветовых палитр. Кроме того, его ассоциация с природой способствует созданию уютной атмосферы при использовании в домашнем декоре.