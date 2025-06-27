Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

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Як Марго Роббі облаштувала офіс

Корпоративне середовище створює комфортну атмосферу домашнього офісу, що характеризується різноманітними текстурами та вигнутими меблями. Хоча інтер'єри офісу виконані в еклектичному стилі, незмінним елементом є переважне використання коричневого кольору.

Цей відтінок в офісі Марго Роббі представлений у різних формах, включаючи коричневий килим у клітинку, коричневий стіл і пісочні відтінки, що вносять свій внесок у загальну естетику.

Незважаючи на іноді негативне сприйняття, коричневий колір стане провідним колірним трендом у 2025 році. За словами фахівців, колись коричневий колір вважався старомодним і застарілим, але зараз його популярність у дизайні інтер'єру зростає завдяки його універсальності.

Так, цей колір має гармонійний вигляд як у традиційних, так і в сучасних інтер'єрах, і добре поєднується з широким спектром кольорових палітр. Крім того, його асоціація з природою сприяє створенню затишної атмосфери при використанні в домашньому декорі.