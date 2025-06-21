Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

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Вітальня Елісон Ханніган

Історичні елементи в будинках є цінними особливостями завдяки їхній здатності підсилювати характер і природний шарм оселі, особливо якщо вони добре збереглися.

Камін Елісон Ханніган ілюструє, як архітектурні елементи можуть слугувати найчарівнішими декоративними аспектами простору.

Зірка серіалу "Баффі — винищувачка вампірів" поділилася світлиною своєї вітальні на сторінці в інстаграмі. Дуже вражають витончені деталі її білого каміну, який доповнюють сучасні аксесуари.



Камін має плетену арку, що нагадує стиль модерн, доповнений простою і елегантною чорною вазою з квітами на камінній полиці та оригінальним килимом на підлозі. Хоча камін, безсумнівно, слугує центральним елементом інтер'єру, він демонструє неабияку універсальність в інтеграції з навколишнім середовищем.

Експерти також зазначають, що каміни не тільки виступають в якості центрального елементу в оселі, але й підвищують його ціну під час продажу.