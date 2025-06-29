Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

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Басейн Дакоти Джонсон

Басейн розташований поруч із сучасним дерев'яним будинком. Безумовно зона басейну відразу впадає у вічі. Довгий, вузький, кам'янистий басейн збоку домівки акторки – це майстер-клас з витонченого скандинавського дизайну.

Вражає і дизайнерський вибір Дакоти для внутрішнього дворика біля басейну. Зокрема, вражає ідея патіо біля басейну і те, що біля її сучасного будинку він схожий на рів.

Використання натуральних матеріалів значно підвищує естетичну привабливість басейну. Його поєднання з травою створює атмосферу, подібну до лагуни.

Гармонійне поєднання каменю і трави створює прохолодну, привабливу колірну палітру, яка сприяє загальному затишку простору. Крім того, розташування басейну на рівні землі створює враження справжньої водойми.