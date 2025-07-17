Дизайнеры и эксперты по текстилю поделились мнением относительно узоров, которые в этом году являются лидерами в дизайне интерьеров. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.
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Какие узоры в тренде?
Полосы
Эксперты определяют полосатые узоры как основной тренд 2025 года. По их словам, полоска сохраняет вневременную привлекательность. В частности, этом году дизайнеры используют нетрадиционные сочетания цветов. Дизайнерам нравится использовать полосы, ведь это придает пространству структуры, сохраняя при этом привлекательную атмосферу.
Полосы – главный тренд узоров этого года / Фото Helen Cathcart
Клетка
Клетка – это классический и вневременной узор, который, как ожидается, будет популярным в 2025 году благодаря своей ностальгической привлекательности. Он также придает ощущение структуры, сохраняя при этом расслабленную и неформальную эстетику.
Цветы мелкого размера
Цветочные узоры остаются ведущим трендом 2025 года, с заметным акцентом на небольших дизайнах. Мелкие цветочные узоры – отличный вариант для улучшения эстетики спален.
Папоротник
Узоры с папоротником излучают вневременное качество и естественную элегантность и добавляют визуальную текстуру, не перегружая пространство. Дизайнеры любят их использовать в мягких тональных палитрах, особенно в обоях, поскольку они добавляют глубины и интереса, сохраняя при этом спокойную и возвышенную эстетику.
Животные принты животные принты
Животные принты – эффективный способ добавить драматизма комнате, и этот некогда популярный тренд возвращается в 2025 году.
Дизайнер Лиза Шаффер отмечает, что животные принты, в частности, "привносят смелую, собранную энергию в пространство, которое всегда чувствуется динамичным".