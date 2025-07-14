Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

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Какие есть ошибки в обустройстве кухни в прибрежном стиле?

Чрезмерно смелый подход к цветам

Распространенным является мнение, что кухня в прибрежном стиле нуждается в яркой цветовой палитре, которая отражает его эстетику. Однако важно понимать, что выбор цвета может существенно повлиять на общий дизайн и долговечность пространства. Кухня, которая полагается исключительно на яркие цвета, со временем может быстро устареть и со временем ее труднее адаптировать, что, в свою очередь, теряет долговечность.

Создание слишком тематического кухонного дизайна

Новизна – враг стильного дизайна, и это еще никогда не было так актуально, как на кухне в прибрежном стиле. Чрезмерное использование любой темы рискует выглядеть поверхностно, а кухня, украшенная ракушками или другими тематическими элементами в больших количествах, может привести к нежелательному эстетическому виду.

Я думаю, что самая большая ошибка, которую люди делают, когда дело доходит до попытки привнести прибрежный стиль на кухню, – это попытка сделать ее "прибрежной",

– говорит дизайнер Мэри Бет Кристофер.

По ее словам, прибрежный стиль, если его сделать неправильно, может выглядеть китчево.

"Не все должно быть сине-белым, чтобы чувствоваться прибрежным, и вам точно не нужно выставлять напоказ ракушки и кораллы", – объясняет специалист.



Не стоит делать слишком много тематического декора / Фото Ryan Garvin

Шкафы, достигающие не до потолка

В кухне в прибрежном стиле, характеризующейся легкостью, воздушностью и открытостью, важно оптимизировать и привлечь внимание к каждому сантиметру вертикального пространства.

Удлинение шкафов до самого потолка позволяет достичь бесшовной и индивидуальной эстетики, которая излучает изысканность и вневременной характер. Такой выбор дизайна не только усиливает визуальную привлекательность, но и сохраняет актуальность и свежесть на долгие годы.