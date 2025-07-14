Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

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Які є помилки в облаштуванні кухні в прибережному стилі?

Надмірно сміливий підхід до кольорів

Поширеною є думка, що кухня в прибережному стилі потребує яскравої кольорової палітри, яка відображає його естетику. Однак важливо розуміти, що вибір кольору може суттєво вплинути на загальний дизайн і довговічність простору. Кухня, яка покладається виключно на яскраві кольори, з часом може швидко застаріти і з часом її важче адаптувати, що, своєю чергою, втрачає довговічність.

Створення надто тематичного кухонного дизайну

Новизна – ворог стильного дизайну, і це ще ніколи не було так актуально, як на кухні в прибережному стилі. Надмірне використання будь-якої теми ризикує виглядати поверхнево, а кухня, прикрашена мушлями чи іншими тематичними елементами у великих кількостях, може призвести до небажаного естетичного вигляду.

Я думаю, що найбільша помилка, яку люди роблять, коли справа доходить до спроби привнести прибережний стиль на кухню, – це спроба зробити її "прибережною",

– каже дизайнер Мері Бет Крістофер.

За її словами, прибережний стиль, якщо його зробити неправильно, може виглядати кітчево.

"Не все має бути синьо-білим, щоб відчуватися прибережним, і вам точно не потрібно виставляти напоказ мушлі та корали", – пояснює фахівець.



Не варто робити занадто багато тематичного декору / Фото Ryan Garvin

Шафи, що сягають не до стелі

У кухні в прибережному стилі, що характеризується легкістю, повітряністю та відкритістю, важливо оптимізувати та привернути увагу до кожного сантиметра вертикального простору.

Подовження шаф до самої стелі дозволяє досягти безшовної та індивідуальної естетики, яка випромінює вишуканість та позачасовий характер. Такий вибір дизайну не лише підсилює візуальну привабливість, але й зберігає актуальність і свіжість на довгі роки.