Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

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Який вигляд має кухня Меттью Макконагі?

У своєму будинку в Техасі Меттью Макконагі та його дружина Каміла Алвес створили вражаючу кухню в чорних тонах, яка вражає з першого погляду.

Ключ до цього вишуканого дизайну – використання глянцевого покриття, яке випромінює елегантність і привабливість, водночас ефективно відбиваючи світло.

Елегантні та вишукані чорні кухонні шафи допомагають кухні відчувати себе позачасовою та розкішною. Чорні шафи, які особливо добре поєднуються з сучасними та індустріальними стилями, додають кухні глибини та драматичності,

– кажуть фахівці.

Перехід на темні кухонні шафи – це ефективний спосіб модернізувати кухню, підвищити її естетичну привабливість і створити більш вишукану та затишну атмосферу.