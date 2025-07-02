Експерти з організації поділилися своїми найкращими порадами щодо того, як зробити невелику кухню функціональною. Про це пише 24 Канал з посиланням на martha stewart.

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Правила організації маленької кухні

Сплануйте графік миття посуду

Для тих, хто має обмежений кухонний простір, підтримання чистоти є дуже важливим. Щоб гарантувати, що основні речі завжди будуть під рукою і готові для використання, слід подумати про створення щоденного графіка миття посуду.

Уникайте дублікатів покупок

На компактній кухні важливо, щоб у кожного предмета було своє місце, тому зберігати кілька одних і тих самих каструль чи мисок не рекомендується. Важливо зберігати лише ті предмети, які ви справді використовуєте.



Краще уникати дублікатів покупок / Фото Unsplash (Lotus Design N Print)

Створіть функціональний простір

Добре організована кухня значно підвищує функціональність. Щоб досягти цього, важливо визначити речі, які ви використовуєте найчастіше, і розташувати їх відповідним чином. Як підкреслюють фахівці, "кухня повинна працювати на вас".

Бажано розставити пріоритети для повсякденних речей, розмістивши їх у легкодоступних місцях. Наприклад, тримайте горнятка поруч із кавоваркою, а інструменти, якими користуєтесь рідше, перемістіть на більш високі або місця, що подалі.