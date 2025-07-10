Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

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Вітальня Кріс Дженнер

Кріс Дженнер нещодавно опублікувала фотографію своєї вітальні, привернувши увагу до елегантних сріблястих шовкових штор. Помітно, що вони гармонійно доповнюють білий камін і сірі оксамитові меблі.

Дизайнери зазначають, що металік є одним з ключових тенденцій дизайну інтер'єру цього року. Він сприяє створенню розкішної та вишуканої атмосфери, зберігаючи при цьому відчуття позачасовості.

Однією з ключових переваг використання "металевих" кольорів у декорі – це те, що вони діють як піднесений нейтральний колір, який ефективно доповнює як приглушені, так і насичені палітри.

Включення сріблястих акцентів може значно посилити візуальну привабливість простір.