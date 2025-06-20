Щоб досягти цілісного і гармонійного вигляду вітальні, важливо його привабливо стилізувати. Про це пише 24 Канал з посиланням на Better Homes and Gardens.

Дивіться також Це зробить вашу оселю дорожчою на вигляд: дизайнери виокремили одну річ

Поради щодо стилізації столика

Перш за все потрібно вибрати правильний приставний столик – такий, що підходить для вашого простору.

Щоб визначити найкращу форму і розмір столика, важливо врахувати його місце розташування в кімнаті. Наприклад, у маленькому куточку з двома стільцями гарно підійде компактний круглий столик. І навпаки, у просторішій вітальні прямокутний столик, розміщений біля дивану, створить баланс і запропонує достатньо місця для декоративних предметів та інших необхідних речей.

При виборі столу важливо переконатися, що площа поверхні забезпечує достатньо місця для розміщення необхідних предметів, не створюючи при цьому відчуття безладу. Квадратний або прямокутний стіл зазвичай пропонує більше площі, ніж круглий, що робить його практичним варіантом для великих приміщень.



Важливо обрати правильний столик і гарно його стилізувати / Фото Unsplash (Lotus Design N Print)

Гарно обдуманий стиль приставного столика перетворює його з простого функціонального предмета на елемент декору.

Правильний підхід до стилю підносить та персоналізує кімнату, а також забезпечує баланс між красою та функціональністю,

– каже дизайнерка Крістіна Келлі.

Дотримуйтесь "правила трьох"

"Правило трьох" – це стратегія, яку використовують дизайнери інтер'єру, заснована на принципі, що композиції, які складаються з трьох предметів, як правило, більш чарівні, гармонійні та візуально привабливі. Групування декоративних елементів у непарній кількості, зокрема, по три, сприяє створенню композиції, яка виглядає органічною та витонченою.

Грайте з масштабом

Добре продуманий журнальний столик включає в себе предмети різної висоти для створення візуального ритму. Наприклад, висока лампа, ваза середньої висоти та низька таця ефективно доповнюють один одного. У поєднанні з "правилом трьох" такий підхід посилює баланс і візуальний інтерес.

Текстури шарів

Поєднання матеріалів і текстур може посилити візуальну привабливість вашого приставного столика. Подумайте про поєднання кераміки, плетених підносів, скла, металу та книг з текстурованими обкладинками, щоб досягти вишуканої естетики.