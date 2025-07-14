Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение пользователя blesserhouse в инстаграме, который показывает, как использовать зубную пасту для развешивания картин.

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Как идеально ровно повесить рамки для картин?

Процесс развешивания картин в доме часто отнимает много времени и может привести к появлению многочисленных дыр от гвоздей. Лайфхак с использованием зубной пасты предлагает нестандартное, но эффективное решение.

Для начала найдите крепление, которое обычно состоит из одного или двух элементов на задней панели рамы. На эти крепления нанесите небольшое количество зубной пасты. Затем разместите рамку в нужном месте на стене. Слегка нажмите на раму, пока на стене не появятся следы от зубной пасты, указывающие на место, где следует закрепить раму.

После этого следы от зубной пасты служат ориентиром для точного размещения картины. Тогда можно приступить к установке фото или картины и удалить излишки зубной пасты чистой тряпкой или бумажным полотенцем.