Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

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Які вуличні стільці обрала Дакота Джонсон?

Дакота Джонсон покращила естетику свого відкритого простору, розмістивши там білі сітчасті стільці поблизу прекрасного басейну. На фото акторка насолоджується моментом відпочинку на парі елегантних вигнутих стільців, що створюють стильну та сучасну атмосферу на її задньому дворі.

До того ж, експерти кажуть, що такий вигляд стільців домінує в тенденціях вуличних меблів у 2025 році.

Вигнуті меблі стали дуже популярними в інтер'єрах, і зараз ми бачимо, як ця тенденція впливає на їх розміщення і на свіжому повітрі, оскільки вигнуті садові меблі користуються попитом,

– пояснює Шеллі Кокрейн, експерт з дизайну в Furniture Village.

Дизайн меблів, що характеризується вигинами в поєднанні з залізною сіткою, нагадує сучасну естетику середини століття, яка зараз в моді, пишуть у виданні.

Станом на 2025 рік популярність вигнутих вуличних меблів продовжує зростати, оскільки вони віддзеркалюють природний потік і ритм навколишнього середовища, про що кажуть фахівці. Крім того, такі меблі створюють атмосферу справжньої вітальні просто неба.