Большинство деревьев погибает уже в январе: как правильно выбрать елку в горшке

Накануне зимних праздников все больше украинцев отказываются от срубленных елок и ищут альтернативу – новогоднее дерево в горшке. Но действительно ли елка может расти в домашних условиях и пережить праздники без вреда?

Эксперты объясняют, что это возможно, но только при правильном уходе. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на Plantura.garden.

Может ли елка расти в горшке?

Да, елка может расти в горшке, но при условии, что она сначала была выращена именно как контейнерная. То есть корневая система с детства развивалась в ограниченном пространстве, а не была выкопана из почвы перед продажей.

По словам специалистов питомников, 90% елок в горшке на рынках на самом деле не являются контейнерными – это выкопанные деревья, корни которых часто обрезаны. Такие деревья чаще всего не переживают пересадки после праздников. Чтобы елка росла и в дальнейшем, она должна иметь:

Целостную корневую систему, не обломанную и не подсушенную; Контейнер достаточного размера, который не шатается и не выглядит новым; Субстрат в горшке, плотно удерживающий корни (не земля, насыпанная сверху после выкапывания).

Елка в горшке / Фото Unsplash

Какие условия нужны елке в горшке?

Контейнерное дерево – это не комнатное растение. Чтобы оно выжило, нужно соблюдать температурный режим и правила ухода:

Холод – главное условие. Елка не должна стоять долго в теплом помещении. Оптимально – до 7 – 10 дней в доме. Далее дерево просыпается и начинает расти, а потом может не выдержать возвращения на холод.

Елка не должна стоять долго в теплом помещении. Оптимально – до 7 – 10 дней в доме. Далее дерево просыпается и начинает расти, а потом может не выдержать возвращения на холод. Полив умеренный. Почва должна быть слегка влажной, но не мокрой. Перелив приводит к гниению корней.

Почва должна быть слегка влажной, но не мокрой. Перелив приводит к гниению корней. Свет и отсутствие батарей. Не ставьте елку возле радиаторов, каминов или обогревателей – хвоя быстро высохнет.

Не ставьте елку возле радиаторов, каминов или обогревателей – хвоя быстро высохнет. "Адаптация" после праздников. После Нового года елку нельзя сразу выносить на мороз. Сначала ее держат 3 – 5 дней в прихожей или на балконе (0...+10 градусов), и только потом – на улицу.

Можно ли высадить елку из горшка в открытый грунт?

Как пишет Southern Living, да, но только если это действительно контейнерное дерево, которое не стояло долго в тепле. Лучшее время для высадки – март или октябрь. При благоприятных условиях такие елки хорошо приживаются и могут расти десятки лет.

