Спина точно не будет болеть: как европейцы уничтожают сорняки – интересный метод

Сорняки часто прорастают сквозь гравий на дорожках, во дворах и у подъездов. Вырывать их руками можно, если растений немного, но при большом количестве нежелательной зелени такая работа быстро становится изнурительной. Европейские садоводы используют для этого простой инструмент – голландскую мотыгу.

Как пишет House Digest, этот инструмент позволяет удалять молодые сорняки, практически не наклоняясь.

Что такое голландская мотика?

Голландская мотика, которую также называют толкателем, имеет длинную ручку и плоское острое лезвие. В отличие от традиционной мотыги, ее конструкция позволяет работать стоя. Лезвие расположено почти параллельно поверхности почвы и имеет небольшой изгиб.

Благодаря этому мотикой можно выполнять движения вперед и назад, подрезая сорняки без необходимости каждый раз наклоняться. Название инструмента связано с Нидерландами, однако сегодня подобные мотики используют садоводы в разных странах.



Как выглядит голландская мотика / Фото Unsplash

Как удалить сорняки с гравия?

Сначала лезвие нужно установить под небольшим углом к поверхности земли. Затем инструмент проталкивают сквозь верхний слой почвы между камнями движениями вперед и назад. Главная цель – не вырывать растение, а перерезать его у поверхности или чуть ниже нее. При этом гравий не нужно постоянно отбрасывать в сторону, поэтому дорожка после работы не превращается в полосу перемешанных камней и земли.

Растительные остатки после обрезки можно оставить на месте. Часть из них окажется под гравием и постепенно разложится. Еще одно преимущество метода – садоводу не приходится постоянно приседать или наклоняться, собирая каждое растение руками.

Для каких сорняков этот способ работает лучше всего?

Голландская мотика наиболее эффективна против молодых однолетних сорняков, которые еще не успели сформировать мощную корневую систему. Их легко выкопать на ранней стадии роста. Именно поэтому регулярное использование мотыги может помочь не дать сорнякам вырасти большими и дать семена.

А вот с многолетними растениями все сложнее. Одуванчик или березка могут восстановиться после поверхностной обрезки, поскольку их корни остаются в почве. В таких случаях эффективнее использовать инструмент, позволяющий вытащить растение вместе с корнем.

В целом голландская мотика пригодится и на грядках, и на клумбах, где нужно быстро удалить небольшие сорняки между культурными растениями. Инструмент можно использовать и для других садовых работ. Острое лезвие позволяет проделывать неглубокие борозды для посева семян. Таким образом, одна простая мотика может выполнять сразу несколько задач – от прополки до подготовки почвы.