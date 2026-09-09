Як пише House Digest, цей інструмент дозволяє прибирати молоді бур'яни, практично не нахиляючись.

Що таке голландська мотика?

Голландська мотика, яку також називають штовхачем, має довгу ручку та плоске гостре лезо. На відміну від традиційної мотики, її конструкція дозволяє працювати стоячи. Лезо розташоване майже паралельно поверхні ґрунту й має невеликий вигин.

Завдяки цьому мотикою можна виконувати рухи вперед і назад, підрізаючи бур'яни без необхідності щоразу нахилятися. Назва інструмента пов'язана з Нідерландами, однак сьогодні подібні мотики використовують садівники в різних країнах.



Як виглядає голландська мотика / Фото Unsplash

Як видалити бур'яни з гравію?

Спочатку лезо потрібно встановити під невеликим кутом до поверхні землі. Потім інструмент проштовхують крізь верхній шар ґрунту між камінням рухами вперед і назад. Головна мета – не виривати рослину, а перерізати її біля поверхні або трохи нижче неї. При цьому гравій не потрібно постійно відкидати вбік, тому доріжка після роботи не перетворюється на смугу перемішаного каміння та землі.

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Рослинні залишки після підрізання можна залишити на місці. Частина з них опиниться під гравієм і поступово розкладеться. Ще одна перевага методу – садівникові не доводиться постійно присідати або нахилятися, збираючи кожну рослину руками.

Для яких бур'янів цей спосіб працює найкраще?

Голландська мотика найбільш ефективна проти молодих однорічних бур'янів, які ще не встигли сформувати потужну кореневу систему. Їх легко підрізати на ранній стадії росту. Саме тому регулярне використання мотики може допомогти не дозволяти бур'янам виростати великими та давати насіння.

А ось із багаторічними рослинами все складніше. Кульбаба або берізка можуть відновитися після поверхневого підрізання, оскільки їхнє коріння залишається в ґрунті. У таких випадках ефективніше використовувати інструмент, який дозволяє витягнути рослину разом із коренем.

Загалом голландська мотика стане в пригоді і на грядках та клумбах, де потрібно швидко прибрати невеликі бур'яни між культурними рослинами. Інструмент можна використовувати й для інших садових робіт. Гостре лезо дозволяє проводити неглибокі борозни для висівання насіння. Таким чином, одна проста мотика може виконувати одразу кілька завдань – від прополювання до підготовки ґрунту.