Груша чернеет на глазах: что делать, чтобы не потерять дерево и урожай

В августе, когда груши еще должны налиться и созреть, дерево может внезапно начать терять листья. Они темнеют, скручиваются и опадают, и садоводы часто сразу предполагают, что растению не хватает воды. Однако причина может быть совсем другой.

Как отмечает Deccoria.pl, побуревшие или почерневшие листья действительно могут быть следствием засухи, но подобные симптомы возникают и при бактериальных заболеваниях. Поэтому прежде чем поливать дерево водой или обрабатывать препаратами, важно понять, что именно происходит с грушей.

Когда проблема в нехватке воды?

Если дерево страдает от засухи, листья обычно:

вянет,

скручивается,

начинает темнеть по краям.

Симптомы постепенно охватывают значительную часть кроны. При этом почва в зоне корней будет сухой. Особенно быстро проблема проявляется после длительного периода жары, когда нет дождей, а воздух сухой и ветреный. Проверить это можно довольно просто: возьмите землю на глубине примерно 15–20 сантиметров в нескольких местах под кроной. Если почва сухая, дереву, скорее всего, не хватает влаги.

Как спасти грушу в августе / Фото Unsplash

Когда следует заподозрить болезнь?

Бактериальное поражение часто имеет иную картину. Проблема может начинаться с отдельных побегов, почек или соцветий, а не охватывать все дерево равномерно. На листьях могут появляться темные пятна, молодые побеги буреют и деформируются, а части дерева выглядят так, будто их обожгло.

Особенно внимательно следует осмотреть грушу после периодов дождливой погоды: капли воды могут способствовать распространению бактериальной инфекции.

Что делать в августе?

Если почва пересохла, грушу нужно поливать реже, но обильнее. Воду следует подавать медленно, чтобы она проникала вглубь, а не стекала по поверхности. Поливать лучше не непосредственно у ствола, а в зоне под кроной и немного за ее пределами – именно там расположена значительная часть активных корней.

Для молодых деревьев во время сильной жары полив может понадобиться каждые несколько дней, но точный режим зависит от типа почвы и погоды. После полива важно понаблюдать за растением.

Побуревшие листья уже не восстановятся, поэтому признаком улучшения состояния является то, что новые листья перестают темнеть и опадать.