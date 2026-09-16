Ирисы будут цвести: что нужно сделать с кустами в сентябре

Ирисы могут годами расти на одном месте, но со временем их цветение часто становится менее пышным. Кусты загустевают, корневища стареют, а молодые побеги постепенно оказываются над поверхностью почвы. Из-за этого цветки могут становиться мельче, а само растение – терять декоративность.

Сентябрь – подходящее время, чтобы омолодить ирисы и подготовить их к следующему сезону. Садовый блогер Екатерина с YouTube-канала "Загородные будни" рассказала, как правильно разделить и пересадить кусты осенью.

Почему ирисы нужно делить?

По словам садовода, примерно раз в 3–4 года ирисы стоит делить и пересаживать. Это позволяет:

омолодить куст,

избавиться от старых или поврежденных частей корневища,

уволил место для молодых побегов.

Если оставлять растение на одном месте слишком долго, куст становится густым, а его цветение может ухудшаться.

Почему пересаживать ирисы стоит именно в сентябре?

В начале осени ирисы уже заканчивают цветение и переходят в период покоя. В то же время почва еще достаточно теплая, а до морозов остается время для укоренения. Откладывать работу на позднюю осень не стоит: после пересадки растению нужно время, чтобы прижиться на новом месте.

Как правильно выкопать и разделить куст?

Для работы понадобятся:

лопата или садовые вилы;

острый секатор;

емкость с водой для обеззараживания;

марганцовка;

древесная зола или измельченный уголь.

Сначала куст нужно осторожно подкопать с нескольких сторон. Не стоит тянуть растение за листья – они легко отрываются, а корневище при этом можно повредить. После выкопки землю с корней удаляют, а корневище промывают водой.

Затем его внимательно осматривают и удаляют поврежденные или подгнившие части. Куст делят на отдельные части. Каждая из них должна иметь кусок корневища, несколько здоровых корешков и живую листовую почку.

Как обеззаразить ирисы перед посадкой?

После деления посадочный материал желательно продезинфицировать. Для этого можно использовать очень слабый раствор марганцовки. Части корневища погружают в него примерно на 15–20 минут. После процедуры срезы присыпают древесной золой или измельченным углем.

Затем посадочный материал оставляют на 1–2 часа в сухом месте, чтобы срезы подсохли. После этого их можно высаживать в грунт.

Почему пересаживать ирисы стоит именно в сентябре: смотрите видео

Как посадить ирисы, чтобы они хорошо цвели?

В подготовленной ямке делают небольшое возвышение из почвы. Корни расправляют горизонтально по его бокам, после чего присыпают землей. Самое важное правило при посадке ирисов – не заглублять корневище полностью. Его верхняя часть должна оставаться над поверхностью почвы или быть лишь слегка прикрыта землей.

Если посадить корневище слишком глубоко, оно может загнить. В то же время слишком поверхностное расположение может привести к пересыханию. Если ирисы высаживают в ряд, между растениями оставляют примерно 30–40 сантиметров. При групповой посадке их можно размещать по кругу – так кусты со временем образуют пышные куртины.

Как ухаживать за ирисами после пересадки?

После пересадки ирисы не требуют сложного ухода. В течение первых 2–3 недель их следует поливать, если нет дождей. В дальнейшем дополнительный полив обычно не требуется. Листья можно обрезать в форме веера, оставив примерно 10–15 сантиметров.

Это уменьшает испарение влаги и облегчает растению адаптацию после пересадки. Если осень дождливая, дополнительно накрывать ирисы не нужно. В малоснежную зиму посадки можно замульчировать соломой или сеном. Таким образом, сентябрьское деление и пересадка помогают омолодить загущенные кусты и создать лучшие условия для их цветения в следующем сезоне.