Вересень – вдалий час, щоб омолодити іриси та підготувати їх до наступного сезону. Садова блогерка Катерина з ютуб-каналу "Заміські будні" розповіла, як правильно поділити й пересадити кущі восени.

Чому іриси потрібно ділити?

За словами садівниці, приблизно раз на 3 – 4 роки іриси варто ділити та пересаджувати. Це дозволяє:

омолодити кущ,

позбутися старих або пошкоджених частин кореневища,

звільнити місце для молодих пагонів.

Якщо залишати рослину на одному місці занадто довго, кущ стає щільним, а його цвітіння може погіршуватися.

Чому пересаджувати іриси варто саме у вересні?

На початку осені іриси вже завершують цвітіння та переходять до періоду спокою. Водночас ґрунт ще достатньо теплий, а до морозів залишається час для вкорінення. Відкладати роботу на пізню осінь не варто: після пересадки рослині потрібен час, щоб прижитися на новому місці.

Як правильно викопати та поділити кущ?

Для роботи знадобляться:

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лопата або садові вила;

гострий секатор;

місткість із водою для знезараження;

марганцівка;

деревна зола або подрібнене вугілля.

Спочатку кущ потрібно обережно підкопати з кількох боків. Не варто тягнути рослину за листя – воно легко відривається, а кореневище при цьому можна пошкодити. Після викопування землю з коріння прибирають, а кореневище промивають водою.

Потім його уважно оглядають і видаляють пошкоджені або підгнилі частини. Кущ ділять на окремі частини. Кожна з них повинна мати шматок кореневища, кілька здорових корінців і живу листову бруньку.

Як знезаразити іриси перед посадкою?

Після поділу посадковий матеріал бажано знезаразити. Для цього можна використати дуже слабкий розчин марганцівки. Частини кореневища занурюють у нього приблизно на 15 – 20 хвилин. Після процедури зрізи присипають деревною золою або подрібненим вугіллям.

Потім посадковий матеріал залишають на 1 – 2 години у сухому місці, щоб зрізи підсохли. Після цього їх можна висаджувати в ґрунт.

Чому пересаджувати іриси варто саме у вересні: дивіться відео

Як посадити іриси, щоб вони добре цвіли?

У підготовленій лунці роблять невелике підвищення з ґрунту. Коріння розправляють горизонтально по його боках, після чого присипають землею. Найважливіше правило під час посадки ірисів – не заглиблювати кореневище повністю. Його верхня частина повинна залишатися над поверхнею ґрунту або бути лише злегка прикрита землею.

Якщо посадити кореневище занадто глибоко, воно може загнивати. Водночас надто поверхневе розташування може призвести до пересихання. Якщо іриси висаджують у ряд, між рослинами залишають приблизно 30 – 40 сантиметрів. При груповій посадці їх можна розміщувати по колу – так кущі з часом формують пишні куртини.

Як доглядати за ірисами після пересадки?

Після пересадки іриси не потребують складного догляду. Протягом перших 2 – 3 тижнів їх варто поливати, якщо немає дощів. Надалі додатковий полив зазвичай не потрібен. Листя можна обрізати у формі віяла, залишивши приблизно 10 – 15 сантиметрів.

Це зменшує випаровування вологи та полегшує рослині адаптацію після пересадки. Якщо осінь дощова, додатково накривати іриси не потрібно. За малосніжної зими посадки можна замульчувати соломою або сіном. Таким чином, вересневий поділ і пересадка допомагають омолодити загущені кущі та створити кращі умови для їхнього цвітіння наступного сезону.