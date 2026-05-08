Этот цвет был трендом в дизайне 60-х, а теперь он на пике популярности в 2026 году

1960-е подарили миру много культовых вещей: космические полеты, битломанию, мини-юбки и яркие интерьеры. Именно тогда стены украшали попартом, в моде были насыщенные цвета, а в домах особенно ценили тепло и домашнюю атмосферу.

Сегодня, когда многие люди снова обращаются к ностальгии в оформлении дома, популярность возвращает один из главных трендов того времени – ореховые оттенки дерева. Они помогают создать уютный вайб 60-х без чрезмерного ретро-эффекта. Об этом пишет House Digest.

Почему цвет орехового дерева снова популярен?

Если следить за современными тенденциями интерьера, можно заметить, что в 2026 году особенно популярны натуральные материалы и комфортные, "живые" пространства. Люди все чаще отказываются от слишком идеальных интерьеров для Instagram, которые больше похожи на шоурумы, и вместо этого обустраивают дома для реальной жизни.

Ореховое дерево прекрасно вписывается в этот стиль, добавляя комнатам глубины и тепла.

В последние годы популярными были светлые породы дерева, но именно насыщенный и благородный оттенок ореха снова привлек внимание дизайнеров и владельцев жилья. Такое дерево имеет естественный и "заземленный" вид, а потому помогает создать связь с природой и добавить в дом больше уюта.

Бренд Minwax даже назвал цветом года оттенок Special Walnut, отметив, что он помогает создавать "многослойные, обжитые и душевные пространства". Именно за это ореховое дерево любили в 60-х – и именно поэтому оно снова в тренде в 2026 году.

Ореховое дерево лучше использовать как акцент в современных пространствах / Фото Minwax

Как интегрировать ореховые оттенки в домашний интерьер?

Ореховое дерево имеет очень выразительный вид, поэтому дизайнеры советуют использовать его как акцент, а не заполнять им все пространство. Вместо того чтобы делать всю мебель темной, лучше выбрать один – два элемента: например, деревянную перегородку, книжный шкаф или обеденный стол. Такие детали придадут интерьеру естественности и станут главным акцентом комнаты.

Не стоит делать ореховыми всю мебель, достаточно выбрать один – два элемента / Фото из открытых источников

Чтобы интерьер был современным, ореховое дерево советуют сочетать со светлыми цветами. Кремовые, бежевые или молочные стены помогут уравновесить темный оттенок дерева и сделают пространство легче. Например, если в гостиной есть перегородка из орехового дерева, светлые стены не дадут комнате быть слишком темной.

Также важно освещение. Мягкий теплый свет красиво подчеркивает текстуру дерева и делает его еще глубже и уютнее. Хорошо сочетаются с ореховой мебелью и растения – они усиливают природный характер интерьера. А если уход за цветами не для вас, можно выбрать неприхотливые или даже искусственные растения.

7 цветов краски, которые будут повсюду в 2026 году

Дизайнеры прогнозируют, что в 2026 году главным трендом в интерьерах станут теплые и естественные оттенки. Люди все чаще стремятся сделать дом уютным, спокойным и ближе к природе. Именно поэтому популярными будут насыщенные, "земляные" цвета.

The Spruce называет 7 оттенков, которые будут особенно модными:

Оливковый зеленый придает интерьеру естественности, спокойствия, сдержанный и элегантный на вид.

придает интерьеру естественности, спокойствия, сдержанный и элегантный на вид. Бронзовая охра – глубокий теплый желтый оттенок, который делает пространство выразительным и стильным.

– глубокий теплый желтый оттенок, который делает пространство выразительным и стильным. Песчаный бежевый – новый популярный нейтральный цвет, что добавляет тепла пространству, не перегружая его.

– новый популярный нейтральный цвет, что добавляет тепла пространству, не перегружая его. Махагон – насыщенный красно-коричневый оттенок, который создает уютную атмосферу.

насыщенный красно-коричневый оттенок, который создает уютную атмосферу. Терракотовый – теплый природный цвет, что делает комнату комфортной и гостеприимной.

– теплый природный цвет, что делает комнату комфортной и гостеприимной. Темный сине-зеленый – глубокий спокойный оттенок, который добавляет интерьеру характера.

– глубокий спокойный оттенок, который добавляет интерьеру характера. Теплый шалфейный зеленый – мягкий природный цвет, который помогает создать расслабленную атмосферу.

Какой еще тренд из 1960-х возвращается в моду?

Напольное покрытие должно быть не только красивым, но и практичным и простым в уходе. Именно поэтому в 1960-х годах большой популярностью пользовалось листовое покрытие для пола – материал в рулонах, который легко монтировать и мыть. Чаще всего использовали винил, линолеум или резину. Такое покрытие особенно ценили для кухонь и ванных комнат из-за его водостойкости и доступной цены.

Винил стал популярным способом недорого обновить интерьер и до сих пор остается одним из самых распространенных вариантов.

Современные виниловые покрытия могут имитировать дерево, камень или мрамор. Например, имитация паркета хорошо подходит уютной кухне, а мраморный эффект придает пространству более дорогого вида.

Впрочем, со временем винил может терять цвет, а царапины иногда сложно отремонтировать.