Не закрывайте сразу: как долго на самом деле нужно держать дверцу стиральной машины открытой

По окончании стирки многие сразу закрывают дверцу стиральной машины, чтобы техника не занимала лишнего места. Однако специалисты советуют не торопиться с этим: влага, остающаяся внутри барабана и на резиновом уплотнителе, может способствовать появлению неприятного запаха, плесени и налета.

Как долго следует держать дверцу стиральной машины открытой после стирки – рассказали эксперты agroforum.hu.

Почему дверцу не стоит сразу закрывать?

После завершения цикла внутри стиральной машины остается влага. Если дверцу плотно закрыть, воздух практически не будет циркулировать, поэтому барабан и уплотнитель будут высыхать дольше.

Производители стиральных машин прямо рекомендуют оставлять дверцу открытой или приоткрытой после стирки. Например:

Whirlpool отмечает, что это обеспечивает циркуляцию воздуха и помогает предотвратить появление плесени и неприятных запахов.

LG также рекомендует после завершения стирки удалить остатки влаги с уплотнителя и стекла, а дверцу оставить открытой до полного высыхания.

Сколько времени держать дверцу открытой?

Универсального правила вроде "ровно 30 минут" нет. Продолжительность высыхания зависит от:

температуры,

влажности в помещении,

количества воды, что осталось внутри,

конструкции конкретной стиральной машины.

Поэтому лучше ориентироваться не на часы, а на состояние барабана и уплотнителя. Если внутри остаются капли воды или влага на резине, дверцу стоит оставить приоткрытой подольше. Ускорить процесс можно, протерев сухой мягкой тканью стекло и резиновый уплотнитель.



Почему дверцу не стоит сразу закрывать / Фото Unsplash

Можно ли оставлять дверцу открытой надолго?

Так, для большинства фронтальных стиральных машин это нормальная практика. Whirlpool рекомендует оставлять дверцу открытой между циклами, чтобы барабан мог высохнуть. В некоторых моделях даже предусмотрен специальный фиксатор, который позволяет зафиксировать дверцу в слегка приоткрытом положении.

В то же время не стоит оставлять дверцу широко открытой, если она может ударяться о мебель или другие предметы. В таком случае лучше использовать положение, при котором она лишь приоткрыта.

Также не стоит оставлять выстиранные вещи внутри машины надолго. Производители советуют доставать белье как можно быстрее после завершения цикла, поскольку длительное пребывание мокрых вещей в закрытом барабане способствует появлению затхлого запаха.

Итак, после стирки лучше достать белье, протереть резиновый уплотнитель и оставить дверцу приоткрытой до высыхания внутренней части машины. Закрывать ее сразу после завершения цикла производители не рекомендуют.