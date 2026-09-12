Як довго тримати дверцята пральної машини відкритими після прання – розповіли екперти agroforum.hu.

Чому дверцята не варто одразу закривати?

Після завершення циклу всередині пральної машини залишається волога. Якщо дверцята щільно закрити, повітря практично не циркулюватиме, тому барабан і ущільнювач висихатимуть довше.

Виробники пральних машин прямо радять залишати дверцята відкритими або прочиненими після прання. Наприклад:

Whirlpool зазначає, що це забезпечує циркуляцію повітря та допомагає запобігати появі плісняви й неприємних запахів.

LG також рекомендує після завершення прання видалити залишки вологи з ущільнювача та скла, а дверцята залишити відкритими до повного висихання.

Скільки часу тримати дверцята відкритими?

Універсального правила на кшталт "рівно 30 хвилин" немає. Тривалість висихання залежить від:

температури,

вологості в приміщенні,

кількості води, що залишилася всередині,

конструкції конкретної пральної машини.

Тому краще орієнтуватися не на годинник, а на стан барабана та ущільнювача. Якщо всередині залишаються краплі води або волога на гумі, дверцята варто залишити прочиненими довше. Прискорити процес можна, протерши сухою м'якою тканиною скло та гумовий ущільнювач.

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Чому дверцята не варто одразу закривати / Фото Unsplash

Чи можна залишати дверцята відкритими надовго?

Так, для більшості фронтальних пральних машин це нормальна практика. Whirlpool рекомендує залишати дверцята відкритими між циклами, щоб барабан міг висохнути. У деяких моделях навіть передбачений спеціальний тримач, який дозволяє зафіксувати дверцята у злегка відкритому положенні.

Водночас не варто залишати дверцята широко відчиненими, якщо вони можуть ударятися об меблі чи інші предмети. У такому разі краще використовувати положення, за якого вони лише прочинені.

Також не варто залишати випрані речі всередині машини надовго. Виробники радять діставати білизну якомога швидше після завершення циклу, оскільки тривале перебування мокрих речей у закритому барабані сприяє появі затхлого запаху.

Отже, після прання краще дістати білизну, протерти гумовий ущільнювач і залишити дверцята прочиненими до висихання внутрішньої частини машини. Закривати їх одразу після завершення циклу виробники не радять.