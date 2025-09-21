Гортензии – одни из самых красивых и одновременно самых загадочных многолетних растений. Они могут удивлять садоводов своими цветовыми метаморфозами: в один год куст радует нежно-голубыми цветами, а в следующий - ярко-розовыми.

на самом деле это не магия, а химические процессы, происходящие в почве. И если знать несколько правил, на оттенок цветов можно влиять самостоятельно. Что для этого следует учесть, рассказываем далее.

Как почва меняет цвет гортензии?

Основной фактор – кислотность почвы. Если pH почвы 6 и ниже (высокая кислотность), цветы становятся голубыми. Если pH выше (щелочная почва), они меняются на розовые.

Но стоит учитывать и сорт. Менять цвет способны только крупнолистные и горные гортензии. Другие виды остаются в своем естественном оттенке.

Кроме того, белые сорта не меняют цвет ни при каких условиях.

Как сделать гортензию голубой?

Для получения синих оттенков почва должна быть кислой и содержать алюминий:

Проверьте кислотность и содержание алюминия.

Используйте подкислитель почвы или сульфат алюминия.

Как сделать гортензию розовой?

Чтобы цветы стали розовыми, почву нужно сделать более щелочной:

Добавьте доломитовую известь у основания куста.

Избегайте удобрений с высоким содержанием фосфора – он блокирует усвоение алюминия и сводит на нет усилия по изменению цвета.

Какие советы также важно учесть?

Будьте терпеливыми. Изменения цвета не происходят мгновенно. Эффект может проявиться только в следующем сезоне.

Ухаживайте за растениями. Здоровые кусты быстрее реагируют на изменения.

Используйте правильные удобрения. Для большинства гортензий подходят подкормки для роз или универсальные гранулированные удобрения для кустарников.

Учитывайте сорта. Некоторые современные гибриды имеют стабильный цвет, и изменения почвы мало повлияют на их оттенок.

Влияйте на цвет в период образования побегов. Если пытаться изменить оттенок цветов тогда, когда образуются бутоны, результата не будет.

Как еще повлиять на цвет гортензии?

Не только химические вещества способны изменить цвет гортензии. Также на цветы можно воздействовать народными методами, в частности используя кофейную гущу.

Она повышает кислотность почвы, от которого зависит цвет гортензий. Однако результат такого изменения может быть менее заметным, поскольку кофейная гуща действует не так быстро и интенсивно.