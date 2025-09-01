Решить, какие вещи оставить, а от чего избавиться во время уборки, может быть сложно. Давление, связанное с необходимостью сделать такой выбор, иногда кажется непреодолимым.

К счастью, как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, есть несколько полезных вопросов, которые способны облегчить трудности выбора. Что стоит спросить у себя, чтобы процесс перебора вещей стал легче, рассказываем дальше.

Когда вы в последний раз этим пользовались?

Бывает трудно вспомнить, когда вы в последний раз пользовались какой-то вещью. Если это такой случай, вероятно, она просто создает беспорядок и пришло время от нее избавиться.

Хотите ли вы ухаживать за этим предметом?

Некоторые вещи требуют постоянного обслуживания, поэтому важно учесть, готовы ли вы выделять на это время и усилия. Если нет, то лучше найти этому предмету другой дом.

Будете ли вы счастливы передать эту вещь кому-то другому?

Если мысль о том, чтобы передать эту вещь кому-то другому, вызывает больше радости, чем факт владения самим предметом, стоит отказаться от него и найти ему новый дом.

Избавляться от вещей бывает непросто / Фото Freepik

Вы используете вы эту вещь чаще чем раз в год?

Хотя некоторые вещи имеют свою сезонность и это вполне нормально, далеко не все предметы дома должны использоваться раз в год. Если частота применения вещи является подобной, лучше попрощаться с ней.

Вы храните эту вещь только из-за воспоминаний?

Избавиться от сентиментальных вещей может быть трудно, особенно если их подарил кто-то, кого уже нет рядом, или они напоминают об особом воспоминании. И хотя вполне нормально хранить такие вещи, некоторые из них могут просто добавлять беспорядка. Даже если это что-то эмоционально важное, стоит задуматься, какова цена хранения этого предмета.

От каких вещей дома стоит отказываться?

Среди вещей, о хранении которых стоит думать особенно придирчиво, самое первое место, наверняка, занимает декор.

Многие аксессуары и украшения на самом деле просто визуально загромождают пространство и даже делают его устаревшим, поэтому от подобного декора лучше отказаться.