Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, много декоративных вещей часто превращаются в запыленный хлам, что не приносит радости, а только портит впечатление о доме. Каких аксессуаров желательно избегать, чтобы этого не произошло, рассказываем далее.

От какого декора лучше отказаться?

Свечи

Свечи – это огромная ловушка для беспорядка. Поскольку они маленькие и доступные, эти аксессуары являются распространенной импульсивной покупкой и очень популярным подарком.

Однако потом полусгоревшие свечи прячутся по всему дому и накапливаются в закоулках и щелях, собирая пыль. Чтобы этого не происходило, лучше ограничить количество свечей до одной или двух на комнату.

Подушки

Подушки – еще одно больное место. Они действительно нужны и могут делать пространство более уютным, но в больших количествах способствуют визуальному загромождению.

Даже нужный декор может перегружать пространство / Фото Freepik

Важно, чтобы декоративные акценты оставались акцентами, а не захватывали всю мебель.

Декоративные вывески

Таблички с цитатами и мотивационными надписями – это тренд, с которым пора попрощаться. Ведь часто вместо того, чтобы вдохновлять, эти вывески на самом деле давят.

Многие из таких аксессуаров читаются как команды – расслабься, просто дыши, будьте счастливым – вместо успокоения это создает фоновый шум.

Как использовать декор с умом?

На самом деле, чтобы сделать жилье стильным и уютным, не обязательно тратить деньги на декор, что со временем превратится в хлам.

Обновление дома не всегда связано с затратами – это часто о переосмыслении того, что в нем уже есть.