Ламинат является одним из основных материалов для пола. Он недорогой и устойчивый к износу, а также не требует особо сложного ухода.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, единственный нюанс, который стоит знать о ламинате, – это то, что он мало совместим с водой. Как тогда очищать такой пол, чтобы он не терял блеск, рассказываем далее.

Как чистить ламинированный пол?

Удалите пыль и легкий мусор

Этот шаг является критически важным для успеха. Важно убедиться, что ежедневный слой крошек, шерсти домашних животных и любых других неприятных частиц удалено. В противном случае это превратится в размазывание грязи.

Точечная очистка видимых загрязнений

Если есть место, которое требует очевидного внимания, стоит очистить его в первую очередь. Лучше всего для этого использовать раствор для чистки ламината и мягкую ткань из микрофибры.

Помойте весь пол шваброй

Самый простой способ помыть пол – это использовать распылитель для чистки ламината и швабру для сухой очистки или швабру с мягкой насадкой для влажной очистки. Важно слегка покрывать пол жидкостью, чтобы ламинат не вздулся.

Высушите пол

Пол должен быть полностью сухим. Если есть места, которые слишком долго не высыхают, желательно использовать сухую швабру или чистую сухую тряпку, чтобы собрать лишнюю воду.

Как часто чистить ламинированный пол? Ежедневное подметание и точечная чистка поможет сохранить ламинированный пол от царапин и застарелых пятен. В то же время тщательное мытье со шваброй следует проводить каждые две недели, чтобы не повредить пол.

Что еще стоит знать о полу из ламината?

Ламинат может служить десятилетиями, если за покрытием правильно ухаживать и избегать ошибок, которые убивают его.

В частности, осторожными стоит быть с влагой, песком и пылью, каблуками и некоторыми средствами для уборки.