Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ProstoWay.

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Что портит ламинат

Ламинат является одним из лучших покрытий, ведь его легко монтируется и имеет доступную цену. Средний срок эксплуатации ламината может достигать от 15 до 30 лет. Все зависит от ухода за напольным покрытием.

Однако есть 4 вещи, которые могут серьезно укоротить срок службы ламината и серьезно его повредить.

Песок, пыль и грязь

Если в доме постелили ламинат, то стоит регулярно проводить сухую уборку. Дело в том, что мелкие фракции песка или пыли выполняют абразивную функцию, а потому могут поцарапать ламинат. Поэтому пол быстро потеряет свою привлекательность и презентабельность.

Чрезмерная влага

Чрезмерная влага может стать убийственным фактором для ламината. Конечно, без влажной уборки не обойтись, однако следует придерживаться некоторых рекомендаций. Так, ламинат надо мыть таким образом, чтобы он не оставался мокрым и не высыхал сам по себе. Чрезмерная влага повредит структуру дощечек, особенно – ламинат 21 – 23 класса.



Что портит ламинат / Фото Freepik

Средства для уборки

Во время влажной уборки лучше ограничиться чистой водой. Однако, если есть потребность в использовании средств для мытья, то следует использовать исключительно те, которые предназначены для мытья ламината. Так, некоторые средства лучше устраняют грязь с пола, а полироль вернет блеск.

Подборы

Если вы хотите, чтобы ламинат прослужил как можно дольше, то не следует ходить по нему на каблуках. Они могут повредить покрытие, после чего появятся сколы, трещины или вмятины. Чтобы их устранить, придется делать специальную обработку, покрывать лаком, а в худшем случае – заменять секцию. Поэтому, любимые каблуки лучше не одевать в доме, если вы хотите, чтобы ламинат прослужил как можно дольше.