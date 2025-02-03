Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, в отличие от ламината, линолеума, коврового покрытия или каменного, паркет требует особого ухода. Как вымыть такой пол, рассказываем далее.

К теме Легко и без лишних усилий: как вывести ручку с мебели и одежды

Как часто нужно глубоко чистить деревянный пол

Регулярный уход за паркетом помогает сохранить его вид и продлить срок службы. Зоны с высоким трафиком необходимо пылесосить или вытирать пылевой шваброй ежедневно. Разливы и пятна нужно устранять сразу, чтобы избежать их впитывания.

Зато полноценное мытье пола влажной шваброй рекомендуется делать каждые несколько месяцев. Древесина является более пористым материалом, поэтому ее контакт с влагой не может быть частей.

Что стоит учесть перед началом уборки

Перед тем как приступить к глубокой очистке, важно избегать определенных ошибок. Эксперты советуют:

Не использовать абразивные моющие средства, поскольку они могут поцарапать поверхность. Лучшим выбором для очистки будет мягкая смесь мыла и воды.

Не применять щелочные вещества, такие как неразбавленный уксус, которые могут вызвать потускнение покрытия.

Часто мыть деревянный пол не стоит / Фото Freepik

Если вы все же используете уксус, разбавьте его водой в пропорции 50/50.

Избегать чрезмерного увлажнения, чтобы не повредить древесину и не спровоцировать деформацию.

Пошаговая инструкция по глубокой очистке паркета

Начните с очистки поверхности от пыли и мелкого мусора с помощью пылевой швабры или пылесоса. Если используете пылесос, настройте его соответственно для работы с полом, во избежание царапин.

Далее смочите тряпку в теплой воде, хорошо отожмите и протрите пол. Можно использовать специальное средство для чистки деревянных полов. Главное правило – минимум влаги.

После мытья протрите пол мягкой тканью, чтобы удалить лишнюю влагу и избежать повреждений.

Напоследок осмотрите поверхность на наличие стойких пятен. Используйте шпатель для бережного удаления загрязнений между досками. Дополнительно можно применить антибактериальное средство для дезинфекции.