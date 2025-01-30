О гениальном лайфхаке сообщает 24 Канал со ссылкой на пользователя сети @svitlanakozopas.

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Как вывести ручку с любой поверхности

Как оказалось, вывести ручку с любой поверхности не так сложно. Для этого не нужно вымывать вещи до блеска или проводить несколько циклов стирки. Достаточно взять обычный лак для волос.

Блогер уверяет, что достаточно несколько раз пшикнуть лаком для волос на место, где остались следы от ручки, и просто протереть тряпкой. От пятен не останется и следа, а мебель снова будет чистой.

Гениальный лайфхак для дома: смотрите видео

В комментариях под видео пользователи поделились и другими советами, как удалить ручку с разных поверхностей. Так, можно воспользоваться обычным ластиком для карандашей. Достаточно потереть место, где осталась паста, и оно снова станет чистым.

Некоторые добавляют, что с одежды ручку можно удалять не только лаком для волос, но и обычным средством для мытья посуды. Кроме того, можно воспользоваться средством для снятия лака. Однако с ним следует быть осторожными, ведь он может выесть цвет, и тогда вещь будет испорчена.