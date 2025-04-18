Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на @sanychhh.
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Стильное зеркало своими руками
Пользовательница сети поделилась, что имела обычное прямоугольное зеркало без всякого декора. Оно не вписывалось в общий интерьер, поэтому она решила его задекорировать.
Для этого из плотного картона от коробок она вырезала основу под зеркало и декоративные элементы, которые напоминают волны. После того конструкцию закрепили на зеркале.
Когда основа готова, то девушка сделала специальную смесь для создания текстурной рамы на зеркале. Для этого она смешала:
- 4 рулона туалетной бумаги,
- 500 миллилитров клея,
- 100 граммов финишной шпаклевки.
Проще говоря, следует сделать смесь, как для папье-маше: туалетную бумагу следует замочить водой, перебить обычным блендером, избавиться от лишней воды, а уже после – добавить клей и шпаклевку.
Полученную смесь следует нанести на картонную основу зеркала. Дождавшись полного высыхания, конструкцию можно зашлифовать и покрасить, или оставить в том виде, который есть.
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