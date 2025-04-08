Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на @cpaz88888888.

Интересно Станция для проращивания растений с полки для обуви: простой лайфхак для сезона рассады

Идея, как обустроить двор

В тиктоке женщина поделилась результатом, как она обустроила двор в новом доме. Так, автор видео показала каждый из этапов и объяснила, какие работы в собственном саду сделала.

Так, сначала женщина решила перекрасить привычную коричневую ограду на стильный и трендовый оттенок – темно-серый. Также на начальном этапе вокруг дома проложили дорожку, обустроили место для мусорных баков и постелили брусчатку в некоторых местах.

В одном из углов обустроили зону со столом и стульями. Женщина решила сделать зону треугольной, чтобы в саду осталось больше зеленой зоны. Также в саду установили бар.

Как менялся сад – больше в галерее

Но особой изюминкой стало джакузи.



Джакузи в саду / Фото с тиктока @cpaz88888888

Кроме того, во дворе обустроили роскошную зону для барбекю, а чтобы совместить все уголки фантастического сада – установили минималистичную дорожку из камней.

В результате обычный сад превратился в настоящий райский уголок.

Сад после обустройства – больше в галерее

Сад до и после: сравните фото

Ранее в сети мужчина показал, как сделал уютную беседку во дворе из обычных поддонов.