Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на @alinapinchuk_.

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Беседка из поддонов

Пользовательница сети поделилась видео, как ее муж решил сделать из поддонов полноценную беседку. От пола до стен беседки – все изготовлено из паллет.

Так, основу беседки сделали из 9 поддонов. Их соединили между собой с помощью обычных шурупов. Еще 11 поддонов стали "стенами" будущей беседки. Их также зафиксировали с помощью шурупов и обычной дрели.

Более того, стол и скамейки для беседки также сделали из поддонов. Для крыши мужчина использовал профнастил.

Завершенности беседке добавила контрастная краска и тюль, которая сделала пространство идеальным местом для отдыха.

Беседка своими руками из поддонов: смотрите видео

Чтобы беседка из поддонов простояла как можно дольше, обязательно стоит обработать древесину. Это поможет защитить доски от гниения.

В комментариях автор видео добавила, что на всю беседку потратили 45 поддонов – 20 поддонов на основу беседки, а остальные – разобрали на дощечки для создания стола и мест для сидения. Говоря о расходах, женщина заметила, что один поддон стоил 70 гривен.

К слову, ранее в сети показали, как из паллеты можно сделать трендовую вешалку для прихожей.